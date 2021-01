VIDEO: Haos în Capitala SUA. Susținătorii lui Trump au ocupat Capitoliul. Imagini incredibile fac înconjurul lumii

Haos în capitala Statelor Unite, Washington DC. Susținătorii lui Donald Trump a luat cu asalt Capitoliul, o instituție cheie a statului american. Imagini incredibile, ale unei atmosfere ”de război” fac înconjurul lumii.

Imaginile de la fața locului prezintă protestatari, câțiva dintre ei înarmați, mărșăluind prin sălile Congresului.

Momentele importante ale unei zile fără precedent în istoria Americii:

Protestatarii mișună în clădirea Capitolului și forțează blocarea intrării, oprind dezbaterile din Cameră și Senat

Cântările „We Want Trump” au răsunat prin holuri, în timp ce presa și parlamentarii au fost duși într-o locație nedezvăluită.

Republicanii l-au acuzat pe Trump de tentativă de lovitură de stat.

Garda Națională a fost chemată să ofere securitate suplimentară pe fondul apelurilor pentru ca protestele să rămână pașnice

Congresul s-a întrunit pentru a confirma victoria colegiului electoral al președintelui ales, Joe Biden

A venit după ce Trump s-a adresat mii de susținători din Washington DC și a spus „nu vom admite niciodată”.

Vicepreședintele Mike Pence a spus că nu va bloca certificarea lui Biden ca președinte ales, în ciuda cererilor din partea lui Trump.

=

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK

— Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021