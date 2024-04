VIDEO: Iranul a lansat un atac major asupra Israelului. Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU

Iranul a lansat sâmbătă noaptea un atac major asupra Israelului, lansând sute de drone, rachete de croazieră și rachete balistice. „Marea majoritate” a fost interceptată fără consecinţe grave, doar o bază militară suferind „pagube minore”, a anunţat un purtător de cuvânt al armatei israeliene în noaptea de sâmbătă spre duminică, relatează AFP.

„Regimul din Iran a lansat o serie masivă de 200 de drone ucigaşe, rachete balistice şi rachete de croazieră”, a declarat contraamiralul Daniel Hagari într-o alocuţiune televizată.

Appears to be the clearest footage yet of the 3 impacts at a distance from earlier this evening in the Negev region of Israel which targeted an IDF airbase. pic.twitter.com/RfAvApOe0Z

— Aurora Intel (@AuroraIntel) April 14, 2024