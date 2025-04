VIDEO: Muzicianul Dan Roșu din Alba Iulia a lansat piesa „Foc în Noapte”, inspirată de experiențele trăite în timpul Revoluției

Artistul Dan Roșu din Alba Iulia a lansat recent o nouă piesă muzicală intitulată „Foc în Noapte”, o compoziție personală care reflectă experiențele sale trăite în timpul Revoluției din Decembrie 1989.

După mai bine de trei decenii de la evenimentele care au marcat căderea regimului comunist, muzicianul a simțit nevoia să împărtășească emoțiile și amintirile pe care le poartă în suflet de atunci.

„După peste 30 de ani de la Revoluția din 89, am simțit că e momentul să spun ce port în suflet de atunci.

Piesa asta nu e doar muzică – e trăire, e durere, e adevăr. Am fost acolo, am văzut, am simțit, am trăit.

<Foc în Noapte> o piesă despre umbrele trecutului și despre lupta cu prezentul”, a scris Dan Roșu, pe pagina de Facebook.

