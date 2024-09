VIDEO: Noul acționar majoritar al Domeniilor Boieru din Ciumbrud și-a adus prietenii bogați la Alba Iulia. Cu ce mașini au venit

Noul acționar majoritar al Domeniilor Boieru din Ciumbrud, Jakub Nowak, și-a invitat prietenii din Polonia să vadă podgoria de la Ciumbru.

Aceștia sunt membri ai unui club polonez format din proprietari de mașini scumpe, așa că au venit în România pe patru roți.

Aceștia s-au aflat marți în Cetatea Alba Carolina, unde și-au parcat bolizii de lux: Aston Martin, Bugatti,, Ferarri, Lamborghini sau Porsche sunt doar câteva dintre mărcile care pot fi rar văzute la Alba Iulia.

Jakub Nowak, șeful companiei JNT Group din Polonia, care a achiziționat la începutul anului 2024 producătorul de vinuri Domeniile Boieru de la Ciumbrud, a stat de vorbă cu reporterul Alba24.

”Suntem din Polonia, de la Clubul Super Car, o asociație pentru (proprietarii – n.red.) de mașini de lux și turul complet este de la Cluj la București.

Prima dată am oprit la Alba Iulia, astăzi mergem la Ciumbrud la Domeniile Boieru, podgoria noastră, pentru că am cumpărat această podgorie în acest an și am invitat membrii acestui club la podgorie și după aceea vor merge la București” a spus noul acționar majoritar al Domeniilor Boieru.

El a adăugat că în martie a cumpărat pachetul majoritar al companiei. ”Împreună cu partenerul meu Florin (Dănoaie – n.red.) am invitat proprietarii acestor super-mașini la podgoria noastră” a spus noul acționar majoritar al Domeniilor Boieru din Ciumbrud.

Jakub Nowak a adăugat că valoarea mașinilor cu care au venit prietenii săi ajunge la 20 de milioane de euro.

Reamintim că producătorul de vinuri din Ciumbrud, ”Domeniile Boieru”, a fost preluat de polonezii de la JNT. Tranzacția a așteptat acordul autorităților din România.

”Domeniile Boieru”, compania care produce vinurile de Ciumbrud, preluată de polonezii de la JNT

În urma acordului, compania din județul Alba ar urma să se dezvolte și mai mult în perioada următoare, spune acesta.

”Râmânem implicați și eu și domnul Ciurtin (Raul Ciurtin, cel de-al doilea acționar – n.red.), iar mișcarea aceasta ne va ajuta să ne dezvoltăm și să creștem pe piețele externe”, a spus Florin Dănoaie.

Compania poloneză intenționează să distribuie vinurile românești pe piețele internaționale, dar și pe cea din Polonia, potrivit Polandinsight.

”Domeniile Boieru” este o companie înființată de familia Dănoaie. Raul Ciurtin a intrat în afacere în anul 2017.

În prezent, podgoria deține aproximativ 200 de hectare de viță de vie pe care cultivă soiuri precum Sauvignon Blanc, Fetească Regală, Riesling, Muscat Ottonel, Chardonnay și Pinot Gris.

Compania a surprins piața în urmă cu câțiva ani, fiind prima din România care a introdus vinurile ambalate la doză. Totodată deține branduri precum Cardinal, Episcopal și Nobilis.

JNT Group, unul dintre cei mai mari producători, importatori şi dis­tri­buitori de vinuri din Polonia.

Portofoliul companiei cuprinde mai multe branduri care se vând în lanțurile de magazine cu amănuntul, comercianții en-gros și piața HoReCa.

Este vorba despre vinuri (din struguri, spumante, fierte, desert, organice, din fructe), vermuturi, cidru, băuturi cu conținut scăzut de alcool, etc, cum ar fi: Monte Santi, Grzaniec Galicyjski, Barmańska, The New Land, Wild Wine, Leemon Demon, Cool Wave și Cydr Dobroński.

