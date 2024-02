Vinurile de Ciumbrud de la ”Domeniile Boieru”, la un pas de a fi preluate de un investitor polonez. Acord semnat cu acționarii

Vinurile de Ciumbrud de la ”Domeniile Boieru”, la un pas de a fi preluate de un investitor polonez.

Producătorul de vinuri din Ciumbrud, ”Domeniile Boieru”, a semnat un acord cu polonezii de la JNT Group, pentru preluarea pachetului majoritar al companiei.

În urma acordului, compania din județul Alba ar urma să se dezvolte și mai mult în perioada următoare.

”Domeniile Boieru” este o companie înființată de familia Dănoaie, deținută în prezent de Florin Dănoaie și Raul Ciurtin (intrat în afacere mai târziu, în anul 2017).

În prezent deține aproximativ 200 de hectare de viță de vie pe care cultivă soiuri precum Sauvignon Blanc, Fetească Regală, Riesling, Muscat Ottonel, Chardonnay și Pinot Gris.

Compania a surprins piața în urmă cu câțiva ani, fiind prima din România care a introdus vinurile ambalate la doză. Totodată deține branduri precum Cardinal, Episcopal și Nobilis.

Florin Dănoaie a confirmat pentru Alba24 semnarea acordului, dar a spus că tranzacția nu este finalizată, fiind încă nevoie de câteva acorduri din partea autorităților.

El a spus că după realizarea tranzacției, va putea oferi mai multe detalii legate de aceasta.

JNT Group, unul dintre cei mai mari producători, importatori şi dis­tri­buitori de vinuri din Polonia.

Portofoliul companiei cuprinde mai multe branduri care se vând în lanțurile de magazine cu amănuntul, comercianții en-gros și piața HoReCa.

Este vorba despre vinuri (din struguri, spumante, fierte, desert, organice, din fructe), vermuturi, cidru, băuturi cu conținut scăzut de alcool, etc, cum ar fi: Monte Santi, Grzaniec Galicyjski, Barmańska, The New Land, Wild Wine, Leemon Demon, Cool Wave și Cydr Dobroński.

