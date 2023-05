VIDEO: Peste 90 de mașini de epocă, la Retro Parada Primăverii din Alba Iulia. Vedeta, un Citroen B2 vechi de 100 de ani

Albaiulienii și turiștii prezenți sâmbătă, 13 mai, în Cetatea Alba Carolina, vor avea ocazia să vadă automobile de colecție, valoroase, la Retro Parada Primăverii.

Pasionații de mașini de epocă din cinci județe din Transilvania s-au întâlnit sâmbătă dimineața în Piața Cetății din Alba Iulia.

„Avem o prezență îmbucurătoare, sunt 92 de mașini. De regulă aveam până în 30-40 maxim. Să sperăm că și vremea va ține cu noi. Ne-am adunat aici toți pasionații, restauratorii, dealerii. (…)

Sper ca invitații să se simtă bine, sper ca timpul să ne permită să ducem până la capăt această activitate”, a spus Mircea Grava, organizator și președinte Retro Mobil Club Alba.

Vedeta paradei, un Citroen B2 din 1923

„Mașina o am de trei ani. Un an am muncit cu ea, deci a fost o reconstrucție capitală și de doi ani este înmatriculată și particip la evenimente cu ea.

A fost nevoie să umblu la motor, la partea de pistoane. Cauciucurile, care bineînțeles sunt consumabile, erau terminate. Și în general ce am mai pus piese am găsit pe site-urile franceze, sunt piese din perioada în care s-a produs această mașină”, a explicat proprietarul, Octavian Orz, din Hunedoara.

Proprietarul spune că mașina a costat 6.000 de euro, iar în ea a mai investit peste 6.000 de euro pe piese.

„Mașina o depozitez în garaj, încălzit. Să fie ferită de umiditate și schimbări bruște de temperatură”, a mai explicat Octavian Orz.

Mercedes W136/170Da din 1951

„Este un Mercedes din 1951, diesel, este al doilea an de fabricație diesel la Mercedes. A fost cumpărată din Germania, acum patru ani. Restaurarea a durat trei ani jumătate. Din păcate starea era deplorabilă. Este adusă într-o condiție cât de cât apropiată de original.

Restaurarea m-am bazat pe documente și ce am văzut la muzeul Mercedes de la Stuttgart”, a precizat proprietarul, Mihanovici Emil.

Retro Parada mașinilor de epocă este organizată de Retromobil Club Romania (Filiala Alba). Evenimentul se desfășoară la Alba Iulia primăvara și toamna.

La edițiile de anul trecut au putut fi admirate modele precum Renault fabricat în 1921, Citroen (1925), Ford (1927) sau Dacia 1300 din 1974, toate în stare de funcționare.

