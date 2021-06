VIDEO: Președintele PNL Alba, Mircea Hava revine asupra susținerii lui Ludovic Orban la șefia partidului: „Mi s-au luat vorbele”

Europarlamentarul Mircea Hava, președintele organizației PNL Alba revine asupra declarațiilor făcute în urmă cu mai bine de o lună în care anunța că îl va susține pe Ludovic Orban pentru șefia partidului.

Acesta a explicat, în cadrul unui interviu acordat pentru Alba24, că o decizie o va lua doar după ce se va întâlni cu primarii. Mircea Hava l-a însoțit joi pe premierul Florin Cîțu, în cadrul vizitei efectuate în județul Alba.

Reporter Alba24: Am văzut că acum îl susțineți pe domnul Cîțu în lupta pentru PNL …

Mircea Hava: Nu este nici o luptă. Eu nu mă duc la bătălii. Am o singură luptă. Vreau un partid care să rămână și să mai guverneze România încă cel puțin patru ani de zile. Mă gândesc la opt ani de zile. Sunt aproape 80 de miliarde de euro care intră în România. Nu vă gândiți numai la PNRR-ul acesta care deja la mulți le-a aburit mințile și nu mai văd cele 47 de miliarde care vin pe cadrul financiar multianual, care trebuie să apară, pentru asta trebuie scrise programele. Asta mă pasionează și asta mă face să vin și acasă foarte des. Domnul Cîțu se ocupă de lucrurile acestea și face lucrurile acestea. Eu încă nu m-am declarat. Eu nu sunt dintre cei care sar primii, poate îmi găsesc un loc în față.

Reporter Alba24: Prima dată l-ați susținut pe domnul Orban. De ce acum schimbarea?

Mircea Hava: Nu. Au fost niște chestiuni care au fost făcute și care mi s-au luat vorbele, pentru că se poate face lucrul acesta. În momentul în care eu mă întâlnesc cu tine și spun susțin pe cutare, da. Dar asta, după ce mă voi întâlni cu primarii, cum ne-am întâlnit astăzi și cu oamenii cu care am construit. 30 de ani să știți că nu am fost de capul meu, am fost de capul lor. Să nu credeți în toate poveștile acestea că suntem dezbinați. Este o mare prostie. Suntem împreună și vom construi împreună. Și ceea ce trebuie.

În urmă cu mai bine de o lună, Mircea Hava a precizat, în cadrul unui interviu acordat redacției PSnews.ro, că îl va susține pe Ludovic Orban la șefia partidului dacă acesta va candida.

„Cei care mă cunosc știu că sunt un om care nu prea schimbă caii în timpul mersului. Niciodată nu aș fi putut să facem ceea ce s-a făcut la Alba dacă nu eram o echipă în care aveam lider, aveam oameni, fiecare știa culoarul pe care se duce. Eu am făcut campanie la primele alegeri ale lui Ludovic. Vă dați seama că nu pot să fac lucrul acesta acum, să mă întorc, pentru ce? Că îmi spune cineva ceva? O să văd cine va candida. Poate Ludovic spune că nu vrea. Dacă el dorește, mergem în continuare. Echipa se clădește, echipa se întărește”, a spus atunci președintele PNL Alba.

În finalul interviului, Mircea Hava a precizat că îl va susține pe Ludovic Orban pentru un nou mandat.