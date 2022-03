VIDEO: Stadiul lucrărilor la Autostrada Sibiu-Pitești, tronsonul între Sibiu și Boița. Cum arată viaductul de la Tălmaciu

Teatrul de Păpuși „Prichindel” sărbătorește în 20 martie Ziua Mondială a Teatrului pentru Copii și Tineret, în 21 martie Ziua Mondială a Marionetiștilor și în 27 martie Ziua Mondială a Teatrului.

Zile de sărbătoare, în care teatrul unește lumea, aducând bucuria și magia poveștilor, cu speranță la pace.

Așa cum transmite și secretarul general UNIMA (Uniunea Internațională a Marionetiștilor), Dimitri Jageneau, „Ziua de 21 martie a devenit o zi de celebrare a bucuriei, care izvorăște din maniera creativă de a folosi materiale, tehnici și povești. Tema aleasă pentru acest an este MAREA.

Mesajul acestui an a fost transmis de Ranjana Pandey, păpușar indian, profesor și umanist dedicat artei păpușărești din țara natală.

Mesajul ei portretizează importanța și puterea oceanului care îmbrățișează frumoasa noastră planetă albastră, purtând ”povestitori și poveștile lor de la un țărm la altul, de la o insulă la alta, de la un continent la altul” (…) Oriunde se află un copil, un public, un obiect și forța imaginației, păpușăria va înflori.”

ASSITEJ (Asociația Internațională a Teatrului pentru Copii și Tineri) a adunat într-un videoclip gânduri despre teatru din partea copiilor și tinerilor din întreaga lume, în care spun că „ne reconectăm și ne reamintim cum teatrul îmbogățește viața copiilor și a tinerilor.”

”Astfel gândim și noi, sărbătorind, an de an, aceste zile, că îmbogățim viața copiilor și a tinerilor de aici, de la noi din comunitate, dar și din locurile în care am ajuns și vom ajunge.

Așadar, o săptămână la Teatrul de Păpuși „Prichindel” dedicată teatrului, în care vom prezenta spectacolele „Micii mușchetari”, regia Teodora Popa, și „Ciuboțelele ogarului”, regia Adam și Laura Boboc, vom susține lecții de teatru, special pentru școlile și grădinițele din municipiu și județ.

Sâmbătă, 26 martie 2022, de la orele 12:00, dragi copii, părinți și bunici, vă așteptăm la Sala 67 a teatrului ca să fim împreună la un spectacol al bucuriei – „Laboratorul veseliei”, regia Adam și Laura Boboc” au transmis reprezentanții Teatrului de Păpuși Prichindel din Alba Iulia.

