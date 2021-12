VIDEO ȘTIREA TA: Autoturism răsturnat pe DN 74, între Alba Iulia și Zlatna. La volan se afla o femeie de 57 d ani

„Ultimii doi ani au fost cu adevărat excepționali pentru compania noastră”, spune Ioan Tecsa directorul general Almax Group, una dintre cele mai dinamice firme din domeniul imobiliar din Alba Iulia.

Cu o dublare a cifrei de afaceri prognozată pentru 2021 față de 2020, Almax Group a reușit în ultimii doi ani să finalizeze ansamblul rezidențial Almax Residence situat în zona centru, în apropierea centrului comercial Alba Mall.

Aproape toate locuințele din acest mini-cartier construite cu echipe profesioniste de arhitectura, design și construcții și-au găsit deja cumpărătorii care își vor petrece Crăciunul 2021 în casa noua.

„Încurajați de rezultetele excelente și de cererea în continua creștere de pe piață imobiliară pentru locuințe de calitate, am decis să începem un nou proiect rezidențial”, mai spune Tecsa.

Noul proiect vă fi unul dintre cele mai inovatoare ansambluri rezidențiale din Alba Iulia. Păstrând tradiția de a lasă în urma clienți mulțumiți, dorind să vă oferim confort dar și un acces facil la majoritatea punctelor de interes în viață cotidiana, am ales să dezvoltam noul ansamblu cu vedere spre zona împădurită Micești, cu acces facil la pista de alergare și la mică distanță de zona de agrement a Parcului Dendrologic.

Totodată, ansamblul este poziționat aproape de zona comerciala Kaufland – Lidl – Profi, stadion sau piață agro-alimentară din Cetate.

Fie că vă doriți un apartament sau o casa, complexul nostru este locul pe care îl veți numi “acasă”. Unul dintre cele 50 de apartamente sau una dintre cele 16 case vor raspunde nevoilor dvs de confort și de utilitate.

Experiență noastră de peste 15 ani în domeniul construcțiilor și dezvoltării imobiliare este garantul calității viitorului dumneavoastră cămin a cărui inaugurare o vom sărbătorii la finalul anului 2022.

O recunoaștere în plus a seriozității companiei noastre a venit acum, la final de an, când, atât Best of Business- evenimentul dedicat de Consiliul Județean Alba cât și Topul Firmelor organizat de Camera de Comerț și Industrie Alba ne-au inclus printre premianți.

„Ne bucurăm pentru aceste distincții și suntem recunoscători angajaților noștri, colaboratorilor și clienților Almax Group. Vă dorim tuturor sărbători fericite!” – director general Ioan Tecsa.

