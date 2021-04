Vlad Voiculescu spune că ar putea fi nominalizat din nou de USR PLUS pentru funcția de ministru al Sănătații

Bogdan Lazăr, fost candidat ALDE pentru Primăria Alba Iulia și consilier local, a anunțat că s-a alăturat echipei PNL. Spune că ”valorile liberale comune mă fac să simt acest pas ca pe o întoarcere acasă”.

”După o perioadă în care am analizat foarte mult tot ceea ce s-a întâmplat, de la alegerile locale și cele generale, până la evenimentele politice la zi, am luat o decizie corectă, dar și asumată. Pe unii poate îi voi surprinde, însă pe cei mai mulți îi voi convinge că tot ce va însemna viitorul meu politic, de acum încolo, va fi mereu pentru oameni și mereu între oameni.

Fără a avea neapărat o experiență imensă în spate, am totuși acea experiență politică prin care știu cum să pun totul în folosul celor care așteaptă atât de multe de la clasa politică, dar mai ales de la oamenii de administrație (la orice nivel ar fi ea). Mai am mult de crescut și multe de învățat! Prima și singura mea experiență politică a fost în ALDE, pentru că am crezut în valorile liberale care, la acel moment, păreau a fi susținute cel mai mult de Călin Popescu Tăriceanu. Motiv pentru care am făcut pasul de a intra în politică alături de acei colegi, mulți dintre ei devenindu-mi prieteni. Din păcate, politica alianțelor nefericite și drumul pe care l-a luat ALDE au transformat acest partid într-un proiect politic eșuat, pe care am decis să îl părăsesc încă de anul trecut.

Acesta este și motivul pentru care ideologia mea ca om, ca antreprenor și ca tânăr politician mă face să îmi doresc mult mai mult, dar și să muncesc cu adevărat într-un grup, într-un partid și într-o familie care se bazează pe valorile de dreapta, pe valorile liberale.

Pornesc acest nou capitol din viața mea, cu o foarte mare încredere că alăturarea mea echipei PNL este un pas corect. Și, chiar dacă nu am făcut niciodată parte din acest partid, valorile liberale comune mă fac să simt acest pas ca pe o întoarcere acasă. Am toată convingerea că proiectele ce vor urma vor demonstra că a fost decizia corectă!”, a transmis Bogdan Lazăr, într-un comunicat.