Vremea în luna martie. Când se încălzește, perioadele cu ploi sau ninsori. Prognoza meteo pe patru săptămâni, actualizată

Vremea în luna martie. Se încălzește din această săptămână în centru și vest, iar după 5 martie și în sud. Temperaturile maxime vor ajunge la 11-13 grade, iar în vest la 14 grade Celsius.

După 27 februarie, minimele vo fi pozitive, cu excepția zonelor montane.

Vor mai fi variații de temperatură, cu valori sub 10 grade în 10-11 martie, respectiv 14-18 martie, în centru și sud. Atunci vor mai fi minime sub zero grade Celsius.

Regimul de temperatură va fi similar, cu variații între 8 și 14 grade, până în 24 martie.

Perioade cu ploi sau lapoviță (ninsori) sunt prognozate în jurul datelor de 1-2 martie și 9 martie, în centru, sud și nord-est. Apoi, în perioada 18-24 martie, vor fi precipitații în majoritatea regiunilor.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pe patru săptămâni, până în 24 martie.

Vremea în săptămâna 24 februarie – 2 martie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile sudice și sud-estice. Vor fi și ușor mai ridicate în cele vestice, nord-vestice și central. În rest, vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane și în extremitatea de sud-est a țării.

Vremea în săptămâna 3-9 martie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile vestice, nordice și centrale. În rest, vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Vremea în săptămâna 10-16 martie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele nordice, nord-vestice și la munte.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va avea o tendință ușor deficitară în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 17-24 martie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nordice.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

