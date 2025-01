10 cărți de neratat în 2025: Care sunt cele mai așteptate debuturi literare și ce nume mari revin pe piață

Anul 2025 se anunță unul bogat în lansări literare de excepție, cu povești care să captiveze orice cititor.

BBC a publicat recent o listă cu 40 de cărți remarcabile, împărțite în cinci categorii: debuturi așteptate, reveniri spectaculoase ale unor autori consacrați, titluri extrem de anticipate, repere literare și memorii sau povești de viață emoționante.

Pentru a face această selecție mai accesibilă, am extras 10 cărți de neratat, dintre cele mai interesante titluri din toate cele cinci categorii și am prezentat câte două cărți reprezentative din fiecare.

Debuturi așteptate în 2025

Confessions, de Catherine Airey

La începutul anului va fi lansată cartea Confessions, de Catherine Airey. Romanul urmărește viața a trei generații de femei, între Irlanda și New York și include povestea unei adolescente rămase orfane după atacurile teroriste din 11 septembrie.

Este o poveste emoționantă, care abordează teme precum violența sexuală, avortul și experiența imigranților. Airey a renunțat la slujba sa din Londra și s-a mutat în West Cork, locul de origine al bunicii ei, pentru a scrie această carte.

The boy from the Sea, de Garrett Carr

Un alt debut literar remarcabil, din Irlanda, este The Boy from the Sea, de Garrett Carr. Acțiunea începe în anii 1970, când un băiețel este găsit abandonat pe o plajă dintr-un orășel de coastă irlandez și este luat în grijă de un pescar local.

Povestea explorează viața unei comunități mici și este relatată prin vocea colectivă a locuitorilor din oraș.

Nume mari care revin pe piață în 2025

Atmosphere, de Taylor Jenkins Reid

Taylor Jenkins Reid revine cu un nou roman în 2025. Autoarea bestsellerului Daisy Jones and The Six își păstrează pasiunea pentru deceniile trecute în cartea Atmosphere, programată pentru lansare în iunie.

Povestea se axează pe programul unei navete spațiale din anii 1980.

Never Flinch, de Stephen King

Stephen King, un maestru al suspansului, își adaugă un nou titlu impresionant în portofoliu. În luna mai va publica cartea Never Flinch, un thriller polițist cu Holly Gibney, un personaj îndrăgit de fanii săi. Cu peste 70 de cărți publicate, King demonstrează încă o dată că munca zilnică aduce rezultate remarcabile.

Cărți anticipate în 2025

Universality, de Natasha Brown

Natasha Brown, cunoscută pentru cartea sa, Adunarea (2021), revine în martie cu cartea Universality.

Cartea analizează efectele neașteptate ale unei lecturi virale făcute de un jurnalist și promite să fie la fel de apreciată ca prima sa operă.

Stag Dance, de Torrey Peters

Tot în martie, Torrey Peters lansează cartea Stag Dance, continuarea romanului său premiat Detransition, Baby. Noua carte explorează viețile trans din diverse perspective, trecute, prezente și viitoare, prin patru povești interconectate.

Acțiunea principală prezintă un grup de tăietori de lemne izolați care, în timpul iernii, organizează un dans în care unii dintre ei se costumează în femei.

Repere literare în 2025

Flesh, de David Szalay

David Szalay lansează în martie romanul Flesh, o poveste captivantă despre viața unui adolescent care traversează decenii și lumi diferite, de la copilăria într-o Ungarie comunistă la o viață de opulență în Londra. Cartea este deja considerată o capodoperă și primește laude de la autori precum Samantha Harvey, Rachel Kushner și David Nicholls.

Audition, de Katie Kitamura

În aprilie, Katie Kitamura își încântă cititorii cu Audition, o continuare a succesului său anterior, Intimacies. Romanul urmărește o actriță de teatru a cărei viață ia o turnură neașteptată după o întâlnire cu un bărbat mai tânăr.

Cu o reputație solidă și fani precum Barack Obama, Kitamura este recunoscută drept una dintre cele mai valoroase voci literare contemporane din America.

Povești de viață remarcabile în 2025

Mother Mary Comes To Me, de Arundhati Roy

În septembrie, romanciera câștigătoare a premiului Booker, Arundhati Roy, lansează prima sa carte de memorii, Mother Mary Comes To Me. Titlul, inspirat de o piesă clasică a trupei The Beatles, reflectă focusul emoționant al cărții: relația complicată a autoarei cu mama sa, acum decedată.

I Regret Almost Everything, de Keith McNally

În luna mai, renumitul Keith McNally își împărtășește viața fascinantă în memoriile sale, I Regret Almost Everything.

Originar din Marea Britanie, McNally a redefinit scena culinară din Manhattan prin restaurante emblematice precum Odeon, Minetta Tavern și Balthazar.

Povestea sa trece de la un copil actor la un supraviețuitor al unui accident vascular cerebral devastator, iar stilul său franc neconvențional promite să aducă un plus de autenticitate cărții.

