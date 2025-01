Cele mai așteptate filme în 2025: Când apar noul film „Avatar” și ultimul film „Mission Impossible”.

Anul 2025 promite să fie un an foarte bun pentru iubitorii de filme. Printre cele mai așteptate titluri se numără câteva filme noi, din francize deja celebre, cum ar fi „Avatar”, „Superman”, „Mission Impossible”, „Karate Kid” și „Jurassic World”.

În același timp, în industria cinematografică din 2025, apar și producții originale precum „A Minecraft Movie” și „Mickey 17”, scrie hotnews.ro, după revista Variety, care își propun să capteze atenția publicului.

„Captain America: Brave New World” – 14 februarie

Noua poveste din universul Marvel îl aduce în prim-plan pe Sam Wilson (Anthony Mackie), care preia rolul de Captain America după plecarea lui Chris Evans.

Filmul este regizat de Julius Onah și urmărește aventura lui Sam, aflat într-o situație tensionată la nivel global, prin care trebuie să protejeze președintele (Harrison Ford), care, pe lângă rolul său oficial, este și Hulk cel Roșu.

Alături de ei, din distribuție fac parte Rosa Salazar, în rolul lui Diamondback, și Liv Tyler, care o joacă pe Betty Ross.

„Albă ca Zăpada” – 21 martie

Versiunea live-action a filmului „Alba ca Zăpada” din 1937, ajunge în sfârșit pe marile ecrane, după ce lansarea inițială a fost amânată din cauza grevei scenariștilor și actorilor de la Hollywood.

Filmul este regizat de Marc Webb și o are în rolul principal pe Rachel Zegler, care joacă rolul Albei ca Zăpada, iar Gal Gadot o interpretează pe Regina Malefică. Patrick Page joacă rolul Oglindii, iar Andrew Burnap îl va interpreta pe Jonathan, o versiune modernă a prințului.

Fantezia muzicală este scrisă de Greta Gerwig și Erin Cressida Wilson.

Un film inspirat după celebrul joc Minecraft

„A Minecraft Movie” – 4 aprilie

Filmul semi-animat regizat de Jared Hess este inspirat din celebrul joc video Minecraft.

Povestea îi urmărește pe patru „inadaptați”, respectiv Jason Momoa, Emma Myers (din serialul „Wednesday”), Danielle Brooks (cunoscută din „Orange is the New Black”) și Sebastian Eugene Hansen, care ajung într-o lume ciudată, plină de minunății simetrice.

La sosirea lor, ei îl întâlnesc pe Steve (Jack Black) și împreună pornesc într-o serie de aventuri pentru a găsi o cale de întoarcere acasă.

„Mickey 17” – 18 aprilie

Robert Pattinson joacă rolul călătorului spațial Mickey 17 într-un thriller SF regizat de Bong Joon-ho.

Mickey este un angajat „de unică folosință” trimis într-o misiune periculoasă pe planeta înghețată Niflheim. Când un angajat moare, el este clonat cu amintirile celui care l-a precedat.

În acest film, Mark Ruffalo și Toni Collette sunt coprotagoniști.

Ultimul film din franciza „Mission Impossible”

„Mission: Impossible – The Final Reckoning” – 23 mai

Ethan Hunt și echipa FMI încheie ultimul capitol al francizei „Mission: Impossible – The Final Reckoning”.

Filmat în paralel cu filmul anterior, acesta îl urmărește pe Tom Cruise, care revine în rolul agentului secret renegat, aflat într-o cursă contra cronometru pentru a opri un AI malefic ce amenință lumea.

Alături de Tom Cruise, o echipă de actori din franciză, inclusiv Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg, Hayley Atwell și Vanessa Kirby, completează distribuția și sunt acompaniați de Holt McCallany și Hannah Waddingham.

„Karate Kid: Legends” – 30 mai

„Karate Kid: Legends” readuce împreună starurile francizei, Ralph Macchio în rolul lui Daniel LaRusso și Jackie Chan, în rolul domnului Han, alături de un nou elev interpretat de Ben Wang.

Daniel și domnul Han vor trebui să formeze o echipă pentru a depăși noi provocări.

Filmul este regizat de Jonathan Entwistle, cunoscut pentru „I Am Not Okay With This” de pe Netflix, iar scenariul este semnat de Rob Lieber (autorul „Peter Rabbit”).

„How to Train Your Dragon” – 13 iunie

La 15 ani după lansarea primului film „How to Train Your Dragon”, franciza se transformă într-un film live-action de fantezie și aventură.

Filmul este regizat și produs de Dean DeBlois (scenaristul primelor trei filme de animație) și îl are ca protagonist pe Mason Thomas în rolul lui Hiccup, un băiat din nord care se împrietenește cu un dragon pe nume Toothless. Hiccup încearcă să se adapteze la viața din tribul său, chiar dacă tatăl său, Gerard Butler, este liderul clanului.

În film va apărea și Nico Parker, care o joacă pe Astrid.

„Jurassic World Rebirth” – 4 iulie

Noul film din franciza „Jurassic World” îi are în rolurile principale pe Scarlett Johansson, Jonathan Bailey și Mahershala Ali.

Filmul este regizat de Gareth Edwards („Rogue One: A Star Wars Story”), iar scenariul este scris de David Koepp (autorul scenariului original „Jurassic Park”). Filmul are loc la cinci ani după „Jurassic World Dominion”.

După ce dinozaurii au fost nevoiți să părăsească planeta, o echipă de oameni încearcă să ajungă înaintea altora pentru a găsi mostre de ADN de la trei creaturi uriașe.

„Superman” – 11 iulie

James Gunn va aduce pe marele ecran o nouă poveste cu Superman, jucat de David Corenswet.

Rachel Brosnahan o va interpreta pe Lois Lane, iar Nicholas Hoult va fi Lex Luthor.

Filmul vine cu așteptări mari, deoarece Warner Bros. Discovery, care deține franciza DC, se bazează pe un succes. După mai multe eșecuri ale filmelor DC cu supereroi din ultimii ani, orice rezultat mai puțin de un mare succes ar putea fi un dezastru pentru studio.

Seria filmelor „Avatar” continuă și în 2025

„Avatar: Fire and Ash” – 19 decembrie

„Avatar: Fire and Ash” continuă franciza de succes creată de James Cameron.

În acest film, alături de Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Jemaine Clement, Matt Gerald, David Thewlis, Sam Worthington, Edie Falco, Cliff Curtis și Oona Chaplin, povestea va continua după evenimentele din „The Way of Water” din 2022.

Filmul a fost filmat simultan cu cel anterior, pentru a păstra majoritatea actorilor, dar detaliile despre acțiune sunt încă secrete.

De asemenea, la fel ca în cazul noului „Jurassic World”, nu există încă un trailer oficial pentru acest capitol al francizei „Avatar”.

