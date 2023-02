14 februarie, Valentine`s Day: Idei de cadouri de Ziua Îndrăgostiților. Surprize speciale pentru persoana iubită

14 februarie, Valentine`s Day: Idei de cadouri de Ziua Îndrăgostiților. Februarie este luna iubirii, iar în această perioadă îndrăgostiții au ocazia să facă surprize persoanelor dragi și să-și arate sentimentele și prin cadouri atent alese.

Sărbătoarea preluată de la americani a câștigat teren și oferă prilej de exprimare a celor mai frumoase gânduri de iubire. Însă uneori alegerea unui cadou poate fi o provocare, în funcție de cât de bine cunoașteți persoana îndrăgită sau ce surpriză ar putea să-i fie pe plac.

Pe lângă ”planul” pentru ziua specială, nu uitați de mesaje de Valentine`s Day – Ziua Îndrăgostiților.

14 februarie – Valentine’s Day – Ziua îndrăgostiţilor – semnificații

Ziua îndrăgostiţilor sau Valentine’s Day este sărbătorită, în fiecare an, la data de 14 februarie, cu precădere în Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Canada şi Australia. În timp, a fost adoptată în mai multe ţări europene, între care şi România, în ţări de pe continentul asiatic, precum China şi Coreea de Sud, în America de Sud şi Africa.

În alte ţări, Valentine’s Day este văzută ca ziua în care membrii familiei îşi arată dragostea unul faţă de celălalt, dar şi faţă de prieteni. Unele tradiţii includ şi cadouri pentru copii. În acelaşi timp, multe alte ţări au propria lor sărbătoare dedicată iubirii.

Poetul englez medieval Geoffrey Chaucer (cca. 1373-1400) a fost prima persoană care a menţionat Ziua Sfântului Valentin ca fiind ziua celebrării iubirii, în poemul său „Parlement of Foules” (cca. 1380), între versurile sale aflându-se următoarele:

„For this was sent on Seynt Valentyne’s day / Whan every foul cometh ther to choose his mate„.

În termeni moderni, versurile ar spune: „Aceasta a fost de ziua Sfântului Valentin, când fiecare pasăre vine acolo să-şi aleagă perechea„.

Aceste rânduri reflectau credinţa larg răspândită în Evul Mediu că păsările îşi alegeau perechea la mijlocul lunii februarie. Această credinţă s-a suprapus peste Ziua Sfântului Valentin, care a devenit „sfântul patron al îndrăgostiţilor”, potrivit https://www.scrapbook.com/.

Astăzi, îndrăgostiţii îşi exprimă dragostea cu ajutorul cutiilor de bomboane, florilor, diverselor mici atenţii mai mult sau mai puţin costisitoare, excursiilor surpriză, cinelor romantice, însă, în perioada de început a acestei sărbători erau apreciate micile misive scrise de mână numite „valentine”.

14 februarie – Valentine’s Day – Ziua îndrăgostiţilor – legende

O serie de legende marchează începuturile acestei sărbători. Una dintre legende spune că Valentin era preot în Roma, în perioada secolului al III-lea. Atunci când împăratul Claudius II a hotărât că bărbaţii tineri pot fi soldaţi mult mai buni decât cei cu soţii şi familii, a interzis pentru primii căsătoria.

Preotul Valentin, realizând injusteţea acestei legi, l-a înfruntat pe Claudius şi a continuat să-i căsătorească, în secret, pe tinerii îndrăgostiţi. Când acţiunile sale au fost descoperite, împăratul roman a dat ordin ca preotul să fie ucis, notează https://www.history.com/.

Mulţi susţin că acest preot era Sf. Valentin din Terni, un episcop, adevăratul patron al acestei sărbători. Şi el fusese decapitat la ordinul aceluiaşi împărat, în afara zidurilor Romei. Alte legende sugerează faptul că Valentin a fost ucis pentru încercările sale de a-i ajuta pe creştini să fugă din închisorile romane, unde erau adesea bătuţi şi torturaţi. Potrivit uneia dintre legende, un deţinut, pe nume Valentin, îndrăgostit de fata administratorului închisorii, i-a trimis acesteia prima scrisoare de dragoste (prima „valentină”), înainte de a muri, pe care a semnat-o „de la Valentinul tău”, o expresie care este folosită şi astăzi.

14 februarie – Valentine’s Day – Ziua îndrăgostiţilor – idei de cadouri

dulciuri, ciocolată: puteți alege varianta binecunoscută a dulciurilor oferite cadou: o cutie de ciocolată sau bomboane, pe care o puteți personaliza cu un mesaj sau o imprimare pe cutie

flori: un buchet de flori are mici șanse să fie refuzat; dacă nu știți florile preferate ale persoanei iubite, încercați să aflați; sau măcar culoarea preferată; nu uitați că fiecare floare sau culoare are o anumită semnificație; de asemenea, mai sunt variantele aranjamentelor florale combinate cu fructe sau dulciuri; nu trebuie neapărat să alegeți un buchet, uneori e de ajuns și doar o singură floare; asta în funcție de personalitatea și relația în care vă aflați; mai sunt și variantele florilor criogenate, care țin mai mult timp

parfum: deși uneori un cadou greu de ales, parfumul este unul dintre preferatele primăverii care se apropie; vă puteți axa pe un parfum cu note proaspete sau calde, dacă știți ce-i place persoanei iubite; dacă sunteți la începutul relației și nu cunoașteți încă preferințele, testați un parfum într-un magazin și vedeți ce vă place și vouă

felicitare/fotografie: un simplu mesaj din inimă sau o fotografie cu însemnătate pentru amândoi poate fi un cadou reușit

bijuterii: un semn de prețuire – o brățară, un lanț, cercei sau inel

accesorii: agendă/ jurnal personalizat, husă mobil, geantă, o cană personalizată, un accesoriu de casă (difuzor aromaterapie, lampă cu led în formă de lună)

alte variante: o carte, articole/accesorii de machiaj, șosete amuzante, mănuși/umbrelă pentru îndrăgostiți, tricou cu mesaj, puzzle, tablou; masaj/SPA în doi; creioane plantabile

gadget-uri: căști wireless, smartwatch, telescop pentru mobil, cameră foto instantanee, lampă 3D personalizată

cină romantică – în oraș, acasă sau în altă locație preferată: rezervați din timp locația sau pregătiți din timp meniul pentru acasă; nu uitați șampania sau vinul roșu

excursie/expediție/city break – momentele frumoase se leagă, adeseori, de locuri frumoase; planificați o ieșire care să rămână în amintirea voastră

14 februarie – Valentine’s Day – Ziua îndrăgostiţilor – superstiții și curiozități

Dacă vezi o veveriţă în acea zi, mare atenţie la bărbatul cu care te vei mărită. Se crede că va fi un bărbat zgârcit şi exagerat de econom.

În cazul în care vrei să afli cine va fi viitorul tău soţ, scrie numele pretendenţilor tăi pe bucăţi mici de hârtie pe care le înrolezi în interiorul unor bile de pământ sau lut. Da-le drumul în apă şi prima bilă care va ieşi la suprafaţă este cea care conţine numele viitorului tău soţ.

Dacă tăi mărul în jumătate, numărul seminţelor pe care le găseşti în interiorul mărului îţi indică numărul copiilor pe care îi vei avea.

Dacă vei fi trezită din somn de sărutul unei persoane dragi în dimineaţa Sfântului Valentin, înseamnă că vei avea noroc în dragoste de-a lungul acelui an.

În dimineaţa Sfântului Valentin primul nume al persoanei pe care îl auzi la radio sau la tv sau îl citeşti în ziar va fi numele persoanei cu care te vei căsători.

Se spune că, de Valentines Day, dacă mănânci varză aduce noroc şi bogăţie, iar rodiile aduc fertilitate.

Florile oferite în dar de Valentines Day 2022 spun multe despre sentimentele pe care le ai faţă de partener. Florile roşii simbolizează iubirea şi pasiunea, cele albe – puritatea, cele roz – simpatia, iar florile galbene simbolizează prietenia.

Nu este bine să faci cadou de Valentines Day obiecte casnice. Sunt considerate o jignire adusă iubirii

Prima cutie de ciocolată în formă de inimă a apărut în 1868. În zilele noastre, se vând peste 36 milioane de cutii de ciocolată în formă de inimă în fiecare an.

