Taxa pe viciu pentru păcănele, atacată la Curtea de Justiție a UE. Statul poate fi obligat să restituie banii colectați și dobânda

O echipă de avocați români specializați în dreptul Uniunii Europene și drept fiscal a obținut deschiderea unui proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) împotriva „taxei pe viciu” aplicate aparatelor de tip slot-machine. În cazul în care instanța de la Luxemburg dă câștig de cauză operatorilor care au atacat actul normativ care a instituit această taxă, statul ar urma să fie nevoit să restituie sume consistente celor care le revendică în justiție, scrie Mediafax.

Judecătorii CJUE au fost chemați să se pronunțe dacă taxa instituită prin OUG nr. 77/2009 pentru jocurile de noroc de tip slot-machine exploatate în săli încalcă regulile europene privind libertatea de prestare a serviciilor și principiile fiscale. În cazul în care avocații câștigă procesul deschis la instanța UE, operatorii de jocuri de noroc din România ar putea fi scutiți de plata ei și cei care deja au achitat-o ar putea solicita restituirea sumelor achitate în ultimii ani.

O astfel de decizie ar produce un impact major, estimat la zeci sau chiar sute de milioane de euro, asupra bugetului de stat, mai ales în contextul actualei perioade de austeritate, când guvernul caută soluții pentru a acoperi deficitul bugetar, arată reprezentanții echipei coordonată de avocații Tudor Vidrean-Căpușan, doctor în drept și cadru universitar în drept fiscal, și Adrian Șandru, specializat în drept european și infracțiuni în mediul de afaceri (white collar crimes).

Concret, sesizarea la CJUE privește taxa pe viciu instituită prin OUG nr. 77/2009 pentru jocurile de noroc de tip slot-machine exploatate în săli. CJUE va analiza compatibilitatea acesteia cu Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, în special cu libertatea de prestare a serviciilor și cu principiile fiscale europene privind echivalența și scopul specific al taxelor.

Astfel, dacă CJUE va stabili că taxa nu respectă dreptul Uniunii, foarte mulți operatori care au plătit această taxă în ultimii ani ar putea solicita restituirea sumelor achitate, împreună cu dobânzile aferente, generând un impact financiar considerabil pentru stat.

Conform noilor măsuri fiscale adoptate prin Legea nr. 141/2025, taxa anuală de viciu, de 500 euro / aparat (post de pariere), care se calculează pe an, la cursul valabil pentru întreg anul, a crescut la 1.000 euro/post autorizat/an, din 1 august.

