Connect with us

Actualitate

Taxa pe viciu pentru păcănele, atacată la Curtea de Justiție a UE. Statul poate fi obligat să restituie banii colectați și dobânda

Publicat

acum O oră

O echipă de avocați români specializați în dreptul Uniunii Europene și drept fiscal a obținut deschiderea unui proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) împotriva „taxei pe viciu” aplicate aparatelor de tip slot-machine. În cazul în care instanța de la Luxemburg dă câștig de cauză operatorilor care au atacat actul normativ care a instituit această taxă, statul ar urma să fie nevoit să restituie sume consistente celor care le revendică în justiție, scrie Mediafax. 

Judecătorii CJUE au fost chemați să se pronunțe dacă taxa instituită prin OUG nr. 77/2009 pentru jocurile de noroc de tip slot-machine exploatate în săli  încalcă regulile europene privind libertatea de prestare a serviciilor și principiile fiscale. În cazul în care avocații câștigă procesul deschis la instanța UE, operatorii de jocuri de noroc din România ar putea fi scutiți de plata ei și cei care deja au achitat-o ar putea solicita restituirea sumelor achitate în ultimii ani.

O astfel de decizie ar produce un impact major, estimat la zeci sau chiar sute de milioane de euro, asupra bugetului de stat, mai ales în contextul actualei perioade de austeritate, când guvernul caută soluții pentru a acoperi deficitul bugetar, arată reprezentanții echipei coordonată de avocații Tudor Vidrean-Căpușan, doctor în drept și cadru universitar în drept fiscal, și Adrian Șandru, specializat în drept european și infracțiuni în mediul de afaceri (white collar crimes).

Concret, sesizarea la CJUE privește taxa pe viciu instituită prin OUG nr. 77/2009 pentru jocurile de noroc de tip slot-machine exploatate în săli. CJUE va analiza compatibilitatea acesteia cu Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, în special cu libertatea de prestare a serviciilor și cu principiile fiscale europene privind echivalența și scopul specific al taxelor.

Astfel, dacă CJUE va stabili că taxa nu respectă dreptul Uniunii, foarte mulți operatori care au plătit această taxă în ultimii ani ar putea solicita restituirea sumelor achitate, împreună cu dobânzile aferente, generând un impact financiar considerabil pentru stat.

Conform noilor măsuri fiscale adoptate prin Legea nr. 141/2025, taxa anuală de viciu, de 500 euro / aparat (post de pariere), care se calculează pe an, la cursul valabil pentru întreg anul, a crescut la 1.000 euro/post autorizat/an, din 1 august.

sursa: mediafax.ro

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Noul Formular 300
Economieacum 24 de minute

Noul Formular 300. ANAF schimbă formatul, după creșterea cotei standard la TVA. Cum arată și cum se completează: DOCUMENTE
Actualitateacum O oră

Taxa pe viciu pentru păcănele, atacată la Curtea de Justiție a UE. Statul poate fi obligat să restituie banii colectați și dobânda
bani pensii
Economieacum 2 ore

Impozite pe locuințe mai mari cu 60-70% și taxe pentru mașinile electrice scumpe, în premieră. Declarații Tanczos Barna
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

Ce proiecte PNRR sau cu alte finanțări riscă suspendarea la Alba Iulia. Ce spune primarul Gabriel Pleșa
zile libere 2025
Administrațieacum 2 zile

Detașările în sectorul public, INTERZISE până la finalul anului 2026. OUG în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Noul Formular 300
Economieacum 24 de minute

Noul Formular 300. ANAF schimbă formatul, după creșterea cotei standard la TVA. Cum arată și cum se completează: DOCUMENTE
bani pensii
Economieacum 2 ore

Impozite pe locuințe mai mari cu 60-70% și taxe pentru mașinile electrice scumpe, în premieră. Declarații Tanczos Barna
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 23 de ore

CJ Alba votează subvenția pentru transportul elevilor. PSD: o soluție temporară, sunt necesare noi rute și infrastructură
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Ministrul Fondurilor Europene, explicații despre OUG privind PNRR. Ce proiecte se opresc
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum 16 ore

De ce comunitățile universitare au început să organizeze competiții de jocuri video (P)
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Atletul Ovidiu Hulea, campion național la săritura în lungime și 200 m. Premii importante obținute de sportivi din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Cugiracum 15 ore

Gest de omenie al unui cugirean, pentru o fetiță bolnavă din Șpring. Primărița comunei i-a mulțumit public
Evenimentacum 21 de ore

FOTO: „Strugurele de Aur” descoperă noi talente: 22 soliști vocali și 5 instrumentiști, CALIFICAȚI în competiția de folclor
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 14 ore

Pachetul 2 de măsuri, discutat de Federația Sanitas cu ministrul Sănătății. Noutăți legate de serviciile medicale
Evenimentacum o zi

„Hipoxie într-o pastilă”: un mediu cu un conținut redus de oxigen ar putea fi cheia în tratarea bolii Parkinson. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 18 ore

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dă startul Admiterii de toamnă 2025: programe de studii noi și oportunități (P)
Educațieacum 22 de ore

VIDEO: Protest al profesorilor la Alba Iulia. Peste 100 de sindicaliști, în fața sediului Prefecturii
Mai mult din Educatie