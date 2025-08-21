Connect with us

Noul Formular 300. ANAF schimbă formatul, după creșterea cotei standard la TVA. Cum arată și cum se completează: DOCUMENTE

Publicat

acum O oră

Noul Formular 300: ANAF schimbă formatul. Documentul pentru decontul de TVA va fi modificat, după creșterea cotei standard de la 19% la 21% și introducerea celei reduse de 11%.

Schimbarea regimului de taxare în plin exercițiu fiscal (trimestrul III sau semestrul II al anului 2025) obligă autoritățile să modifice urgent formularul 300, astfel încât contribuabilii să poată declara corect atât operațiunile dinaintea, cât și cele de după 1 august.

Noul model va include atât vechile cote, cât și cele noi, pentru ca firmele să poată declara corect operațiunile dinainte și după 1 august 2025, potrivit Termene.ro.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește o modificare importantă a formularului 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată, ca urmare a schimbărilor aduse de Legea nr. 141/2025 privind măsurile fiscal-bugetare.

Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru modificarea formularului 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată intră în consultare publică.

Ulterior, documentul va fi aprobat și publicat în Monitorul Oficial, astfel încât noul model al formularului 300 să poată fi utilizat la prima raportare de TVA după 1 august 2025.

Documente noul Formular 300 

Începând cu 1 august 2025, România are un nou regim de TVA:

  • cota standard a crescut de la 19% la 21%;
  • a fost introdusă o cotă redusă de 11%;
  • pentru livrarea de locuințe către persoane fizice se menține temporar cota de 9%, valabilă până la 31 iulie 2026, dacă sunt respectate anumite condiții.

Potrivit referatului de aprobare, formularul 300 va include:

  • rânduri distincte pentru vechile cote (19%, 9% și 5%) aplicate până în iulie 2025;
  • rânduri separate pentru noile cote de TVA (21%, 11% și 9% pentru locuințe, conform legii).

Această dublă structură, mai scrie Termene.ro, este esențială pentru firmele care aplică sistemul TVA la încasare, reglementat de art. 282 din Codul Fiscal.

În acest regim, TVA devine exigibil la momentul plății, nu al emiterii facturii. Astfel, o factură emisă în iulie, dar încasată în august, trebuie raportată la cota veche de 19%.

