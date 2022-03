15 martie: O nouă campanie de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice începe la Alba Iulia (P)

O rachetă a lovit, luni, o stradă circulată dintr-un cartier din capitala Kiev. Imaginile cu momentul exploziei au fost publicate pe rețelele sociale.

Explozia a avut loc în cartierul Kurenivka, din Kiev și a fost surprinsă de o cameră de supraveghere.

Încă nu există informații despre eventuale victime.

❗️The moment of the missile hit in #Kurenivka. pic.twitter.com/jyeOrkI1zA

— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022