Pacienții vor putea semnala trimiterea abuzivă de la spitalele de stat, către cabinete private. Formular online de la 1 septembrie

Pacienții vor putea semnala trimiterea abuzivă de la spitalele de stat, către cabinete private, de la 1 septembrie.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, într-un mesaj pe Facebook, că se va introduce formular online pentru sesizarea acestor aspecte.

De la 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un instrument pentru raportarea cazurilor în care spitalele publice redirecționează pacienții către mediul privat

Rogobete a declarat că spitalele publice au obligația de a trata pacienții, iar practica trimiterii acestora spre mediul privat sub pretexte precum „nu mai sunt locuri”, „s-a terminat plafonul”, „CT/RMN este stricat”, „laboratorul nu funcționează” sau că „nu există condiții”, este „inacceptabilă și nedemnă”.

Pentru a combate această practică, ministrul a anunțat că începând de la 1 septembrie se va implementa un formular online prin care pacienții vor putea raporta aceste cazuri.

„Am decis o măsură concretă: din 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un formular online pentru raportarea unor astfel de situații”, a declarat Rogobete.

Ce informații vor putea raporta pacienții

Orice pacient care a fost redirecționat abuziv către un cabinet privat va putea semnala prin noul formular:

Spitalul unde s-a întâmplat incidentul

Medicul implicat în redirectionare

Cabinetul privat indicat pacientului

Costurile impuse pentru tratament

Verificări și sancțiuni prin control comun

„Aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătății și CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat și sancționat”, se arată în mesajul publicat de ministrul Sănătății.

Măsura vine ca răspuns la numeroasele plângeri ale pacienților care s-au confruntat cu astfel de situații în spitalele publice din țară, fiind nevoiți să apeleze la servicii medicale private pentru tratamente care ar fi trebuit să fie oferite gratuit în sistemul public de sănătate.

Totuși, nu este clar cum va funcționa mecanismul, care vor fi eventualele sancțiuni și cum vor fi tratate reclamațiile neadevărate împotriva medicilor.

Formularul online va fi disponibil pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății începând cu data de 1 septembrie 2025.

