Connect with us

Eveniment

Pacienții vor putea semnala trimiterea abuzivă de la spitalele de stat, către cabinete private. Formular online de la 1 septembrie

Publicat

acum 9 secunde

Pacienții vor putea semnala trimiterea abuzivă de la spitalele de stat, către cabinete private, de la 1 septembrie. 

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, într-un mesaj pe Facebook, că se va introduce formular online pentru sesizarea acestor aspecte.

De la 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un instrument pentru raportarea cazurilor în care spitalele publice redirecționează pacienții către mediul privat

Rogobete a declarat că spitalele publice au obligația de a trata pacienții, iar practica trimiterii acestora spre mediul privat sub pretexte precum „nu mai sunt locuri”, „s-a terminat plafonul”, „CT/RMN este stricat”, „laboratorul nu funcționează” sau că „nu există condiții”, este „inacceptabilă și nedemnă”.

Pentru a combate această practică, ministrul a anunțat că începând de la 1 septembrie se va implementa un formular online prin care pacienții vor putea raporta aceste cazuri.

„Am decis o măsură concretă: din 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un formular online pentru raportarea unor astfel de situații”, a declarat Rogobete.

Ce informații vor putea raporta pacienții

Orice pacient care a fost redirecționat abuziv către un cabinet privat va putea semnala prin noul formular:

  • Spitalul unde s-a întâmplat incidentul
  • Medicul implicat în redirectionare
  • Cabinetul privat indicat pacientului
  • Costurile impuse pentru tratament
  • Verificări și sancțiuni prin control comun

„Aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătății și CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat și sancționat”, se arată în mesajul publicat de ministrul Sănătății.

Măsura vine ca răspuns la numeroasele plângeri ale pacienților care s-au confruntat cu astfel de situații în spitalele publice din țară, fiind nevoiți să apeleze la servicii medicale private pentru tratamente care ar fi trebuit să fie oferite gratuit în sistemul public de sănătate.

Totuși, nu este clar cum va funcționa mecanismul, care vor fi eventualele sancțiuni și cum vor fi tratate reclamațiile neadevărate împotriva medicilor.

Formularul online va fi disponibil pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății începând cu data de 1 septembrie 2025.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 9 secunde

Pacienții vor putea semnala trimiterea abuzivă de la spitalele de stat, către cabinete private. Formular online de la 1 septembrie
Evenimentacum 34 de minute

Program duminică 17 august – Festivalul Roman Apulum. ”Marea bătălie –  Ad Portas!”, cel mai important moment al zilei
Evenimentacum O oră

Cod Portocaliu de furtuni în mare parte a județului Alba. Se vor înregistra averse, rafale puternice de vânt și grindină
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Administrațieacum 5 zile

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Românii din diaspora trimit mai puțini bani acasă. Din ce țări vin cele mai mari sume
Economieacum 2 zile

Țeapa cu investițiile online. Cum a căzut o persoana din Alba în plasa unui ”broker”. Ce greșeli a făcut și cum a rămas fără bani
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Fost consilier județean PSD din Câmpeni, condamnat pentru obținere ilegală de fonduri. Facturi fictive pentru bani de la stat
Evenimentacum 3 zile

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Nicolae Stanciu a debutat cu un gol superb, la Genoa. Publicație italiană: A fost cel mai bun om al partidei
Evenimentacum o zi

VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktagon, la Alba Iulia: A îmbrăcat armura unui legionar roman
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 34 de minute

Program duminică 17 august – Festivalul Roman Apulum. ”Marea bătălie –  Ad Portas!”, cel mai important moment al zilei
Evenimentacum 3 ore

VIDEO ”Farmacia dacilor” prezentă la Festivalul Roman din Alba Iulia: Ce plante și leacuri foloseau dacii pentru diferite probleme
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 9 secunde

Pacienții vor putea semnala trimiterea abuzivă de la spitalele de stat, către cabinete private. Formular online de la 1 septembrie
Evenimentacum 5 ore

Test inovator care arată vârsta biologică a organelor umane prin analiza unei singure fiole de sânge. Studiu realizat la Stanford
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Fitch a menținut ratingul României, dar avertizează asupra deficitului foarte ridicat. Ce s-ar fi întâmplat dacă ajungea în ”junk”
Educațieacum 3 zile

Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică
Mai mult din Educatie