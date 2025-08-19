Connect with us

Vremea până în 15 septembrie. Mai răcoros, câteva ploi. Condiții meteo la finalul verii 2025 și începutul toamnei

Publicat

acum O oră

Vremea până în 15 septembrie. Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale în această perioadă în aproape toată țara. Sunt anunțate perioade cu ploi.

Până în 22 august, vor mai fi temperaturi de 30-33 de grade Celsius, iar în sud va mai fi chiar caniculă (37 de grade). Apoi se răcorește treptat până la 23-26 de grade, în centru și nord-est. În sud și vest, valorile maxime rămân la 30-33 de grade, în perioada 26-30 august.

Vezi și Cum va fi vremea în Transilvania și în țară până la sfârșitul lunii august. Prognoza meteo pe regiuni

Începutul toamnei vine cu temperaturi de 22-24 de grade în majoritatea regiunilor. După 5 septembrie, acestea mai cresc la 26-27 de grade.

În centrul țării și în sud vor fi ploi în jurul datei de 27 august și furtuni în 31 august. În vest, zile cu ploi vor fi 22, 31 august și 5 septembrie. În nord-est va ploua în 31 august – 1 septembrie. Mai sunt anunțate furtuni în 12-13 septembrie.

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 15 septembrie.

Vremea în săptămâna 18-24 august

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile centrale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice, centrale și nordice. Va fi ușor deficitar în vest, sud-vest și nord-est. În rest, va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 25-31 august

Cu excepția extremității de sud-vest a țării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele specifice, mai ales în estul, nordul și centrul teritoriului.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 1-7 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice și sud-vestice. În rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 8- 15 septembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice. În rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în vestul, centrul și sudul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Ultimele articole pe alba24
