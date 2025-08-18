Primăria Ciugud solicită Guvernului să nu anuleze proiecte europene ce pot fi realizate în termen. Ce este ”Școala viitorului”

Primăria Comunei Ciugud solicită public Guvernului României să renunțe la prevederea de anulare a unor proiecte europene finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre proiectele care, deși sunt în faze incipiente, pot fi implementate în termenul stabilit.

Administrația locală propune Executivului ca, în aceste situații, să se respecte autonomia locală, iar consiliile locale să își asume prin hotărâri dacă continuă aceste proiecte. În cazul nefinalizării lor în termenul impus de PNRR, finalizarea investițiilor să fie suportată din bugetul local.

Comunitatea din Ciugud riscă, în cazul în care Guvernul va adopta ordonanță de urgență în acest sens, să piardă cel mai important proiect din istoria comunei. Este vorba despre „Școala Viitorului”, un model de școală pentru reforma și dezvoltarea învățământului din mediul rural.

Proiectul în valoare de 13 milioane de euro, din care 4 milioane din bugetul local al comunei și restul fonduri europene, este în faza finală a ultimei licitații. Se alege constructorul, iar întreg proiectul este în grafic. Ministerul Educației a semnat contractele de finanțare pentru acest tip de proiecte doar la finalul anului 2024.

Propunerea Primăriei Ciugud

Primăria Ciugud propune astfel ca în noua OUG să se excepteze de la suspendare sau denunțare unilaterală contractele de finanțare pentru care autoritățile administrației publice locale își asumă, prin hotărâre a consiliului local, finalizarea investițiilor din surse proprii, în situația în care termenul de execuție a lucrărilor depășește data de 31 august 2026 (data la care se presupune că s-ar încheia PNRR). În aceste cazuri, autoritățile locale beneficiază de dreptul de a continua contractele de finanțare câștigate și semnate.

Primarul Gheorghe Damian spune că nu este normal ca sute de proiecte, aflate în termen de implementare și unele cu posibilități reale de finalizare în termen, să fie denunțate unilateral, din pix, fără o analiză serioasă. Potrivit edilului, Guvernul încalcă principii europene precum principiul nediscriminării și al tratamentului egal al comunităților în accesarea finanțărilor europene și mai ales principiul autonomiei locale.

„La Ciugud, am demonstrat că putem construi în termene scurte, că putem implementa cu seriozitate proiecte europene și, fără să fim lipsiți de modestie, am fost dați exemplu la nivel european pentru modul în care am atras fonduri europene și am implementat proiecte. Pentru proiectul școlii, Comuna Ciugud a accesat deja un credit pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, am angajat cheltuieli din bugetul local pentru studii și proiectare, iar prin anularea acestui proiect Guvernul ne creează și un prejudiciu. Spun din nou că înțeleg situația economică a României, înțeleg necesitatea unor măsuri de austeritate, dar nu pot accepta ca viitorul comunității mele să se decidă într-un birou la București, nu în consiliul local, la Ciugud, așa cum este legal și constituțional”, a mai spus Gheorghe Damian.

Școala Viitorului la Ciugud – context

Primăria Ciugud este în faza de implementarea a celui mai important proiect din istoria comunei – „Școala Viitorului” – o nouă școală care se dorește un model pentru reforma și dezvoltarea educației în satul românesc.

În 2019, înainte de pandemie, Comuna Ciugud a devenit cunoscută în întreaga țară pentru deschiderea primei școli smart din mediul rural din România. Unitatea de învățământ, o mică școală veche modernizată, a devenit studiu de caz pentru Ministerul Educației în timpul pandemie, dar și ulterior, pentru dezvoltarea educației digitale.

De menționat că modernizarea școlii amintite, care a presupus lucrări ample de consolidare și construcție, a durat aproximativ 3 luni, un termen record pentru complexitatea lucrărilor. Cu această ocazie, în Comuna Ciugud a fost reorganizată întreaga rețea școlară pe criterii de eficiență economică și pentru a îmbunătăți calitatea actului educațional. Practic, ceea ce propune Ministerul Educației acum, Comuna Ciugud a făcut singură în 2019, pe baza unei analize în comunitate. Numărul de elevi era în scădere continuă din cauză că părinții preferau să își ducă copiii în școlile din Alba Iulia, municipiul fiind practic lipit de comuna Ciugud, transmite administrația locală.

Odată cu deschiderea școlii smart de la Ciugud și reorganizarea rețelei școlare, numărul elevilor a continuat să crească. Datorită acestei școli, numărul elevilor a crescut exponențial (de la aproximativ 100 în 2019 – la peste 350 în 2024), iar unitatea de învățământ a devenit neîncăpătoare, administrația locală fiind nevoită să găsească alte spații pentru mutarea unor clase de elevi.

Școala Viitorului la Ciugud – proiectul

În acest context, echipa primăriei a demarat un proiect de investiții pentru construirea unei noi școli și a reușit câștigarea unei finanțări prin PNRR, respectiv apelul „Construirea și dezvoltarea unei rețele pilot de școli verzi”. Contractul cu Ministerul Educației a fost semnat la finalul anului 2024, când a început implementarea proiectului. În primă fază,administrația locală a contractat serviciile de proiectare, care s-au încheiat cu realizarea proiectului tehnic al investiției (în luna februarie 2025) și obținerea autorizației de construire.

În luna martie 2025, a fost demarată licitația deschisă pentru contractarea execuției lucrărilor, iar în prezent se află în etapa finală a procedurii, urmând a fi desemnat câștigătorul licitației. Menționăm că licitația a fost extrem de complexă, fiind înscriși 10 ofertanți, autoritatea contractantă fiind nevoită să răspundă inclusiv la numeroase solicitări de clarificare.

De asemenea, precizăm că, din punct de vedere legal, proiectul nu putea fi urgentat de la semnarea contractului până la faza finală de licitație, fără încălcarea procedurilor impuse pentru achiziții și licitații publice, potrivit primăriei.

În acest context, echipa Primăriei Ciugud și-a estimat timpul necesar implementării acestui proiect și se încadrează în clauzele și termenele contractului de finanțare semnat cu Ministerul Educației.

Școala Viitorului la Ciugud – credit

În același timp, instituția a contract un credit pentru susținerea realizării acestei investiții, în valoare de 10 milioane de lei, scadent în anul 2030, pentru care plătește deja dobânzi (valoare dobânzilor totale se va ridica la 2,7 milioane de lei). Valoarea eligibilă din PNRR a investiției este de 44.440.223,90 lei, la care se adaugă valoarea neeligibilă de 19.056.988,96 lei, care va fi suportată din bugetul local și din creditul contractat.

”În contextul în care Guvernul României și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene dorește suspendarea/ denunțarea unilaterală a proiectelor finanțate prin PNRR, pentru care nu s-au emis ordinele de începere a lucrărilor, menționăm că investiția Comunei Ciugud va fi grav afectată, iar interesele comunității vor fi prejudiciate. Pe de o parte, administrația locală va avea o problemă cu asigurarea calității actului educațional din cauza supraaglomerării actualei școli, iar pe de altă parte, va fi modificată întreaga proiecție economică stabilită pentru realizarea acestei investiții (care presupune un efort financiar, pe lângă finanțarea nerambursabilă, de peste 4 milioane de euro din partea comunității)”, mai transmite primăria.

