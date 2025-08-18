Definitivat 2026: calendarul examenului, în consultare publică. Înscrieri până în 10 octombrie. Când va fi proba scrisă

Definitivat 2026: calendarul examenului a fost pus în consultare publică de către Ministerul Educației. Proba scrisă va fi în 14 iulie 2026. Candidații se vor putea înscrie până în 10 octombrie 2025.

Potrivit documentului aflat în consultare publică, inspecțiile de specialitate vor fi organizate până în 29 mai 2026.

La definitivat pot participa cadrele didactice cu cel puțin un an de vechime în învățământ. Dacă promovează examenul, acestea dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar. Examenul este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice.

Calendar DEFINITIVAT 2026 – proiect

până la 10 octombrie 2025: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ

1 – 10 octombrie 2025: Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene / Comisiei de examen a Municipiului București

13 – 24 octombrie 2025: Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora, conform graficului elaborat și comunicat de fiecare inspectorat școlar. Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere.

până la 29 mai 2026: Efectuarea inspecțiilor de specialitate: a) prima inspecție de specialitate până la 6 februarie; b) a doua inspecție de specialitate până la 29 mai.

2 – 15 iunie 2026: Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică

14 iulie 2026 Susţinerea probei scrise

21 iulie 2026 Afişarea rezultatelor inițiale

21 – 22 iulie 2026 Înregistrarea contestaţiilor

22 – 26 iulie 2026 Soluționarea contestaţiilor

27 iulie 2026 Afişarea rezultatelor finale

27 – 29 iulie 2026 Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a tabelelor nominale cu rezultatele candidaţilor promovați

30 iulie – 18 august 2026 Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației și cercetării

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News