19 august, Ziua mondială a fotografiei. Semnificațiile sărbătorii ce evidențiază că imaginea valorează cât o mie de cuvinte

credit foto: Radu Lupu

Publicat

acum 4 ore

Ziua mondială a fotografiei este sărbătorită în fiecare an pe 19 august. O fotografie are capacitatea de a surprinde un loc, o experienţă, o idee, un moment. Din acest motiv, se spune că „o imagine valorează cât o mie de cuvinte”.

Fotografiile pot transmite un sentiment mult mai rapid şi uneori chiar mai eficient decât o pot face cuvintele. O fotografie poate face privitorul să vadă lumea aşa cum o vede fotograful. Fotografiile îşi pot păstra valoarea odată cu trecerea timpului – o fotografie de acum o sută de ani poate fi la fel de apreciată în prezent.

Ziua mondială a fotografiei. Istoric

Ziua mondială a fotografiei reprezintă o sărbătoare anuală a artei, a măiestriei de realizare, a ştiinţei şi a istoriei fotografiei. De la începutul secolului al XIX-lea, fotografia a devenit un mod din ce în ce mai larg şi mai complex de exprimare şi a condus la o apreciere pentru tot mai mulţi oameni din întreaga lume, ca urmare a vizionării fotografiilor realizate de aceştia.

Australianul Korske Ara, un tânăr pasionat de fotografie, a lansat Proiectul Zilei mondiale a fotografiei, în 2009. În anul următor a fost organizată prima galerie la nivel mondial, găzduită on-line, unde au fost expuse 270 de fotografii, site-ul înregistrând vizitatori din peste 100 de ţări.

Ziua mondială a fotografiei. Ce este daghereotipia

Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mande Daguerre (1787- 1851) şi Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) a procedeului de realizare a fotografiei prin ”daghereotipie”, în urmă cu 177 de ani. Louis Daguerre, împreună cu Joseph Nicéphore Niépce, care se ocupa de captarea imaginilor din exterior pe un suport solid, au perfecţionat sistemul, punând la punct procedeul amintit. Înaintea perfecţionării acestui procedeu, în 1826, Nicéphore Niépce a captat o imagine cunoscută sub numele ”Point de vue du Gras, considerată cea mai veche fotografie din lume şi realizată printr-un proces numit „heliografie”, potrivit www.historyofinformation.com.

După moartea lui Niépce, Daguerre a continuat experimentele împreună cu fiul acestuia, Isidore, folosind ca agent sensibilizator iodul pus pe o placă de cupru, acoperit cu un strat de argint. Printr-o developare în vapori de mercur se obţine o imagine negativă în relief (o matriţă). O fotografie realizată de inventator în 1837 prin ”daghereotipie” a reprezentat un colţ din atelierul său. La 9 ianuarie 1839, invenţia a fost prezentată Academiei Franceze de Ştiinţe şi Louis Daguerre a obţinut brevetul, fiind astfel considerat părintele fotografiei.

Câteva luni mai târziu, pe 19 august 1839, guvernul francez a cumpărat brevetul şi a anunţat invenţia ca fiind un cadou „gratuit pentru lume”. Procedeul ”daghereotipiei” a fost folosit după aproximativ 11 ani, în numeroase studiouri din New York, marcând începutul erei moderne în fotografie.

foto: Radu Lupu

