Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor și condiții pentru angajați

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. În următoarea perioadă, sunt organizate concursuri pentru ocuparea posturilor disponibile în instituții publice.

Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.

Lista posturilor vacante

Angajări la stat. Alba Iulia

Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia

administrator patrimoniu

Condiții: similare pentru funcția de inginer/subinginer/economist; cunoștințe utilizare calculator și SEAP; vechime 5 ani cel puțin, în specialitatea studiilor

Termen pentru înscrieri: 1 septembrie

Concurs: 4 septembrie – proba scrisă; 8 septembrie – interviu

Detalii la telefon 0258/835164.

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

designer debutant

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI): Științe umaniste și arte, Ramura de științe (RSI): Arte, Domeniul de licență (DL) Arte vizuale, Specializarea (S): Arte plastice, Arte plastice – Fotografie – Videoprocesarea computerizată a imaginii, Design, Design ambiental; cunoștințe avansate de utilizare a suitei Adobe Creative (Photoshop, Illustrator, InDesign etc.); nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.

Termen pentru înscrieri: 28 august

Concurs: 5 septembrie – proba scrisă; 9 septembrie – proba practică; interviul, ulterior

Detalii la telefon 0258/813300

Angajări la stat. Alba Iulia

Centrul Cultural Palatul Principilor

arheolog

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință (RSI): istorie; domeniul de licență (DL): istorie; specializarea (S): arheologie; studii postuniversitare: Diplomă de master – specializarea Antichitate Clasică sau Evul Mediu; studii doctorale: studii doctorale în curs sau absolvite (diplomă de doctor) în domeniul Istorie, specializarea în epoca romană sau medievală; perfecționări (specializări): înscris în registrul Arheologilor din România în calitatea minimă de specialist. Vechimea în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

Termen pentru înscrieri: 29 august 2025

Detalii la telefon 0358 88 00 50

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

asistent medical principal generalist – Compartiment Sterilizare (2 posturi)

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare; 5 ani vechime ca asistent medical; examen pentru obţinerea gradului principal; certificat de membru/ averință OAMGMAMR.

Termen pentru înscrieri: 25 august 2025

Concurs: 3 septembrie – proba scrisă; 8 septembrie – interviu

inginer debutant aparatură medicală – secția ATI

Condiții: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diploma de licență – inginerie medicală; cunoștințe operare PC; fără vechime.

Termen pentru înscrieri: 25 august 2025

Concurs: 5 septembrie – proba scrisă; 11 septembrie – interviu

Detalii la telefon: 0258/820825, interior 146.

Angajări la stat. Alba Iulia

Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia

antrenor powerlifting

antrenor asistent haltere

Condiții: studii medii, diplomă bacalaureat; școala de antrenori/carnet antrenor, specializarea powerlifting/ haltere; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 25 august

Concurs: 3 septembrie – proba scrisă; 5 septembrie – interviu

Detalii la telefon 0258.819086

Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia

administrator financiar

Condiții: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în contabilitate sau domeniul economic; cunoștințe de operare/programare pe calculator; experiența în contabilitate bugetară, în unități de învățământ și pe proiecte cu fonduri europene constituie avantaj; vechimea în specialitatea studiilor de 10 ani.

Termen pentru înscrieri: 22 august 2025

Concurs: 27 august – proba scrisă; 29 august – proba practică; 1 septembrie – interviu

Detalii la telefon 0258816938.

Angajări la stat. Aiud

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

șef Serviciu Administrativ

Condiții: studii superioare, specialitatea Științe inginerești/ Științe economice/ Științe administrative Compartiment/Structură -Serviciul Administrativ; vechime minimul 5 ani în specialitatea studiilor

Termen pentru înscrieri: 26 august 2025

Concurs: 3 august – proba scrisă; 9 august – interviu

Detalii la telefon 0258861302 int. 120

Angajări la stat. Sebeș

Direcția de Asistență Socială Sebeș

șef formație muncitori

Condiții: studii medii, permis categoria B

Termen pentru înscrieri: 20 august 2025

Concurs: 28 august – proba scrisă; interviul, ulterior

Detalii la telefon 0258731007

Angajări la stat. Blaj

Spitalul Municipal Blaj

medic specialist radiologie și imagistică medicală

Condiții: diploma de licență, certificat de medic specialist, specialitatea radiologie și imagistică medicală; certificat de membru al Colegiului Medicilor, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Termen pentru înscrieri: 2 septembrie 2025

Concurs: 8 septembrie – proba scrisă; 11 septembrie – proba practică/clinică

Detalii la telefon 0258710941, interior 197

Serviciul Public Gospodărire Comunală Blaj

muncitor necalificat – îngrijitor animale

Condiții: studii generale; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 22 august 2025

Concurs: 1 septembrie – proba practică; interviul, ulterior

Detalii la telefon 0752242313

Angajări la stat. Cugir

Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir

îngrijitor (2 posturi)

Condiții: minimum 10 clase/ 8 clase și învățământ profesional; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 20 august 2025

Concurs: 27 august – proba practică; 29 august – interviu

bucătar

Condiții: minimum 10 clase/ 8 clase și învățământ profesional, certificat calificare; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 20 august 2025

Concurs: 27 august – proba practică; 29 august – interviu

Detalii la telefon 0258/751091 sau 0258/751727

Angajări la stat. Alte localități

Primăria comunei Șugag

șofer

Condiții: studii medii/generale; vechime cel puțin 5 ani

Concurs: 3 septembrie – proba scrisă; interviul, ulterior

Detalii la telefon: 0258746177

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România

cunoaște limba română, scris și vorbit

are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

are capacitate deplină de exercițiu

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate

îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs

nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News