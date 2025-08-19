Administrație
Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor și condiții pentru angajați
Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. În următoarea perioadă, sunt organizate concursuri pentru ocuparea posturilor disponibile în instituții publice.
Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.
Lista posturilor vacante
Angajări la stat. Alba Iulia
Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia
- administrator patrimoniu
Condiții: similare pentru funcția de inginer/subinginer/economist; cunoștințe utilizare calculator și SEAP; vechime 5 ani cel puțin, în specialitatea studiilor
Termen pentru înscrieri: 1 septembrie
Concurs: 4 septembrie – proba scrisă; 8 septembrie – interviu
Detalii la telefon 0258/835164.
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
- designer debutant
Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI): Științe umaniste și arte, Ramura de științe (RSI): Arte, Domeniul de licență (DL) Arte vizuale, Specializarea (S): Arte plastice, Arte plastice – Fotografie – Videoprocesarea computerizată a imaginii, Design, Design ambiental; cunoștințe avansate de utilizare a suitei Adobe Creative (Photoshop, Illustrator, InDesign etc.); nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.
Termen pentru înscrieri: 28 august
Concurs: 5 septembrie – proba scrisă; 9 septembrie – proba practică; interviul, ulterior
Detalii la telefon 0258/813300
Angajări la stat. Alba Iulia
Centrul Cultural Palatul Principilor
- arheolog
Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință (RSI): istorie; domeniul de licență (DL): istorie; specializarea (S): arheologie; studii postuniversitare: Diplomă de master – specializarea Antichitate Clasică sau Evul Mediu; studii doctorale: studii doctorale în curs sau absolvite (diplomă de doctor) în domeniul Istorie, specializarea în epoca romană sau medievală; perfecționări (specializări): înscris în registrul Arheologilor din România în calitatea minimă de specialist. Vechimea în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
Termen pentru înscrieri: 29 august 2025
Detalii la telefon 0358 88 00 50
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
- asistent medical principal generalist – Compartiment Sterilizare (2 posturi)
Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare; 5 ani vechime ca asistent medical; examen pentru obţinerea gradului principal; certificat de membru/ averință OAMGMAMR.
Termen pentru înscrieri: 25 august 2025
Concurs: 3 septembrie – proba scrisă; 8 septembrie – interviu
- inginer debutant aparatură medicală – secția ATI
Condiții: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diploma de licență – inginerie medicală; cunoștințe operare PC; fără vechime.
Termen pentru înscrieri: 25 august 2025
Concurs: 5 septembrie – proba scrisă; 11 septembrie – interviu
Detalii la telefon: 0258/820825, interior 146.
Angajări la stat. Alba Iulia
Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia
- antrenor powerlifting
- antrenor asistent haltere
Condiții: studii medii, diplomă bacalaureat; școala de antrenori/carnet antrenor, specializarea powerlifting/ haltere; nu se solicită vechime
Termen pentru înscrieri: 25 august
Concurs: 3 septembrie – proba scrisă; 5 septembrie – interviu
Detalii la telefon 0258.819086
Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia
- administrator financiar
Condiții: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în contabilitate sau domeniul economic; cunoștințe de operare/programare pe calculator; experiența în contabilitate bugetară, în unități de învățământ și pe proiecte cu fonduri europene constituie avantaj; vechimea în specialitatea studiilor de 10 ani.
Termen pentru înscrieri: 22 august 2025
Concurs: 27 august – proba scrisă; 29 august – proba practică; 1 septembrie – interviu
Detalii la telefon 0258816938.
Angajări la stat. Aiud
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
- șef Serviciu Administrativ
Condiții: studii superioare, specialitatea Științe inginerești/ Științe economice/ Științe administrative Compartiment/Structură -Serviciul Administrativ; vechime minimul 5 ani în specialitatea studiilor
Termen pentru înscrieri: 26 august 2025
Concurs: 3 august – proba scrisă; 9 august – interviu
Detalii la telefon 0258861302 int. 120
Angajări la stat. Sebeș
Direcția de Asistență Socială Sebeș
- șef formație muncitori
Condiții: studii medii, permis categoria B
Termen pentru înscrieri: 20 august 2025
Concurs: 28 august – proba scrisă; interviul, ulterior
Detalii la telefon 0258731007
Angajări la stat. Blaj
Spitalul Municipal Blaj
- medic specialist radiologie și imagistică medicală
Condiții: diploma de licență, certificat de medic specialist, specialitatea radiologie și imagistică medicală; certificat de membru al Colegiului Medicilor, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.
Termen pentru înscrieri: 2 septembrie 2025
Concurs: 8 septembrie – proba scrisă; 11 septembrie – proba practică/clinică
Detalii la telefon 0258710941, interior 197
Serviciul Public Gospodărire Comunală Blaj
- muncitor necalificat – îngrijitor animale
Condiții: studii generale; nu se solicită vechime
Termen pentru înscrieri: 22 august 2025
Concurs: 1 septembrie – proba practică; interviul, ulterior
Detalii la telefon 0752242313
Angajări la stat. Cugir
Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir
- îngrijitor (2 posturi)
Condiții: minimum 10 clase/ 8 clase și învățământ profesional; nu se solicită vechime
Termen pentru înscrieri: 20 august 2025
Concurs: 27 august – proba practică; 29 august – interviu
- bucătar
Condiții: minimum 10 clase/ 8 clase și învățământ profesional, certificat calificare; nu se solicită vechime
Termen pentru înscrieri: 20 august 2025
Concurs: 27 august – proba practică; 29 august – interviu
Detalii la telefon 0258/751091 sau 0258/751727
Angajări la stat. Alte localități
Primăria comunei Șugag
- șofer
Condiții: studii medii/generale; vechime cel puțin 5 ani
Concurs: 3 septembrie – proba scrisă; interviul, ulterior
Detalii la telefon: 0258746177
Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
- cunoaște limba română, scris și vorbit
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
- are capacitate deplină de exercițiu
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
