Maestrul FIDE Marius Ceteraș din Alba, reales membru al Consiliului Director al Federației Române de Șah

Federația Română de Șah (FRS) a organizat, la data de 15 august, Adunarea Generală de Alegeri, eveniment desfășurat cu sprijinul Comitetului Olimpic și Sportiv Român. În urma votului, Marius Ceteraș, maestru FIDE și personalitate de referință a șahului din județul Alba, a fost reales membru al Consiliului Director al Federației Române de șah.

Marius Ceteraș a fost membru în Consiliul Director al FRS în perioada 2006-2007 și coodonator al activităţii de şah pe internet în perioada 2002 – 2010.

De-a lungul timpului, acesta s-a implicat activ în organizarea de competiţii şahiste şi acţiuni de promovare a şahului în rândul copiilor, atât la nivel local, cât și național, devenind un reper pentru generațiile tinere de șahiști.

Reconfirmarea lui Marius Ceteraș nu este doar o validare a activității sale în cadrul FRS, ci și o recunoaștere a valorii, seriozității și implicării sale în promovarea sportului minții.

În urma votului FRS, au fost desemnați și validați:

Președinte al Federației Române de Șah: Vlad Ardeleanu – 68 voturi pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă

Vicepreședinți ai Federației Române de Șah: Alin-Mile Berescu – 66 voturi Andrei-Liviu Diaconescu – 65 voturi

Membri ai Consiliului Director al Federației Române de Șah: Alin-Vivian Câmpeanu – 65 voturi Marius-Nicolae Ceteraș – 66 voturi Lucian Gîlea – 61 voturi Toma-Andreica Alin – 62 voturi Nanu Costică-Ciprian – 66 voturi



sursa: frsah.ro

