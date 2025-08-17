Beneficiile mersului pe jos: de la prevenirea bolilor la claritate mentală. Mersul pe jos, una dintre cele mai simple și accesibile forme de mișcare, este adesea subestimat în comparație cu antrenamentele intense sau sporturile populare.

Studiile arată că o plimbare zilnică, de 30 de minute, poate avea efecte remarcabile asupra sănătății fizice și mentale, fără a necesita echipamente scumpe sau abonamente la sală.

Activitatea fizică moderată, cum este mersul pe jos, îmbunătățește circulația sângelui, reduce nivelul colesterolului „rău” (LDL) și crește colesterolul „bun” (HDL).

În plus, poate scădea tensiunea arterială și reduce riscul apariției bolilor cardiovasculare, diabetului de tip 2 și chiar a unor forme de cancer.

Plimbările regulate stimulează densitatea osoasă și mențin articulațiile flexibile. Pentru persoanele cu artrită sau dureri articulare, mersul pe jos este o formă de mișcare cu impact redus, care poate ameliora disconfortul fără a suprasolicita corpul.

Deși nu arde calorii la fel de repede ca alergarea, mersul pe jos constant contribuie la menținerea unei greutăți sănătoase.

În plus, mersul pe jos după mese poate ajuta la reglarea glicemiei și la reducerea poftelor alimentare.

Beneficiile mersului pe jos: Claritate mentală și reducerea stresului

Plimbările, în special în natură, reduc nivelul hormonului stresului (cortizol) și îmbunătățesc starea de spirit.

Drumețiile stimulează circulația sângelui la nivelul creierului, ceea ce poate crește capacitatea de concentrare, creativitatea și memoria.

Unii specialiști chiar recomandă „walk and talk” – întâlniri sau discuții în timp ce te plimbi – pentru o gândire mai limpede.

Mersul pe jos, mai ales dimineața sau după-amiaza, poate regla ritmul circadian, ajutându-te să adormi mai ușor și să ai un somn profund și odihnitor.

Plimbările în compania prietenilor sau a familiei oferă timp de conectare și întăresc relațiile. Chiar și o scurtă plimbare în pauza de prânz poate îmbunătăți starea de spirit și nivelul de energie pentru restul zilei.

În concluzie, mersul pe jos nu este doar o activitate banală, ci o investiție zilnică în sănătatea fizică, claritatea mentală și bunăstarea emoțională.

Fie că alegi o plimbare prin parc, urcatul scărilor în loc de lift sau mersul pe jos până la serviciu, fiecare pas contează.

