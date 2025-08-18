Câți bani primesc elevii din Alba pentru transport la școală cu autobuz sau microbuz. CJ aprobă suma forfetară

Consiliul Județean Alba aprobă suma forfetară pe zi și lunară, acordată elevilor care sunt şcolarizaţi în altă localitate decât cea de domiciliu şi nu beneficiază de existenţa serviciilor de transport public.

Sunt luate în calcul modificările de TVA (21%).

Potrivit legislației în vigoare, dacă elevii nu sunt şcolarizaţi în localitatea de domiciliu și nu beneficiază de existenţa serviciilor de transport public/ tip curse şcolare / transport cu mașini ale școlilor sau primăriilor, aceştia beneficiază, pe durata cursurilor şcolare, de o sumă forfetară lunară.

Până la data de 31 august a fiecărui an, consiliile judeţene adoptă hotărâri prin care stabilesc valoarea unitară lei/kilometru aferentă sumei forfetare, cu avizul conform al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).

Ce sume primesc elevii

Cum se calculează suma forfetară

Valoarea unitară lei/km aferentă sumei forfetare se stabileşte anual de către consiliul judeţean ca medie a tarifelor medii lei/km/loc, inclusiv TVA, prevăzute în fişele de fundamentare ale tarifelor în vigoare, aferente tuturor traseelor şi/sau grupelor de trasee din toate contractele de servicii publice de transport rutier judeţean de persoane atribuite de către consiliul judeţean.

Consiliile judeţene stabilesc şi suma forfetară pe zi aferentă fiecărei tranşe de 1 kilometru pe o distanţă de la 1 la 50 de kilometri, prin înmulţirea valorii unitare lei/km cu distanţa dus-întors dintre domiciliul/reşedinţa elevului şi unitatea de învăţământ.

Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba cuprinde 62 loturi/de trasee. Dintre acestea, 33 sunt atribuite și au fost încheiate contracte de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate.

Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului pe aceste trasee practică tarifele de călătorie, aprobate de Consiliul Judeţean Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News