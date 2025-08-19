Loteria Română: Report de peste 4,47 milioane de euro la Loto 6/49. Fondurile de câștiguri pe categorii

Loteria Română: La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 22,66 milioane de lei (peste 4,47 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 534.300 de euro).

Joi, 21 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,94 milioane de lei (peste 5,71 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 887.800 de lei (peste 175.300 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 162.300 de lei (peste 32.000 de euro).

La tragerile loto de duminică, 17 august, Loteria Română a acordat 29.840 de câștiguri în valoare totală de peste 4,03 milioane de lei.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 83.938,56 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 307.621,43 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Iași.

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.439.819,36 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 132.753,5 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bârlad.

