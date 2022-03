18 martie: 3.749 cazuri COVID și 36 decese înregistrate în România, în ultimele 24 de ore. Incidența pe județe

”Am stat și am făcut un exercițiu de imaginație. Ce înseamnă să lași absolut totul și încerci să o iei de la capăt. Este teribil”, spune un seminarist greco-catolic din Blaj. Alături de mai mulți colegi, acesta a fost în mijlocul refugiaților din Ucraina care au ajuns în România, prin vama de Sighetu Marmației.

O mobilizare extraordinară, de asta au dat și dau dovadă în fiecare zi locuitorii din Blaj, care au pus mână de la mână și au strâns, într-un timp record, produse cât să încapă în două TIR-uri, undeva la 80 de tone de ajutoare.

Totul a început de la două surori din Blaj și un grup de Facebook. În scurt timp, localnici, seminariști greco-catolici, voluntari și pasionați de sport s-au alăturat campaniei.

Am stat de vorbă cu jurnalistul Nicu Goga din Blaj, care a urmărit mobilizarea locuitorilor și cum s-a implicat fiecare în campania de ajutorare a refugiaților din Ucraina.

Două surori din Blaj, scânteia campaniei

Inițiativa au avut-o două surori din Blaj, pe Facebook: Raluca Alexandra Ilișiu și Andreea Ilișiu au format un grup pe Facebook – Blăjenii Uniți pentru Ucraina – care în scurt timp a ajuns la aproape 800 de membri.

Cele două tinere au avut și avantajul că Raluca este social media manager, iar Andreea – brand specialist. De acolo a pornit totul, iar apoi grupul a crescut natural și donațiile au început să apară.

Fiecare dintre cei care au intrat pe grup au început să își ofere ajutorul, fie prin donații de produse, fie prin voluntariat. Nu a durat mult timp și campaniei s-au alăturat și firme din Blaj.

Cele două tinere au vorbit despre inițiativa lor la Radio Blaj, alături de jurnalistul Nicu Goga, iar interviul poate fi ascultat aici.

„Totul a început cu venirea noastră la Blaj. Am venit împreună miercuri seara la Blaj, iar joi dimineața, când ne-am trezit, am văzut că a început războiul în Ucraina.

Noi, duminica, trebuia să fim înapoi la Cluj.

În primele două zile de război am stat mai mult în fața televizorului și pe site-urile de știri și am văzut, cu tristețe, situația de acolo, apoi ne-am gândit că trebuie să facem ceva, am fost obișnuite tot timpul din voluntariatele anterioare, să ne mobilizăm dacă este cazul.

Grupul a luat ființă cu mine și cu Andreea, am sunat la o organizație neguvernamentală din Cluj care se ocupă cu preluarea donațiilor, care are logistica necesară pentru așa ceva și despre care știam că este singura (cred că între timp au mai apărut și altele) ce desfășoară activități umanitare în Ucraina, în Cernăuți.

Am pornit grupul și mărturisesc că nu ne-am așteptat, pentru că nu am știut cum o să răspundă comunitatea la apelul nostru, dar am fost foarte surprinse, într-un mod plăcut evident, că s-au mobilizat oamenii din Blaj și din toate satele din zonă, care ne-au ajutat cu donații, cu transport și cu tot ceea ce a fost nevoie.

A crescut foarte repede grupul, am fost surpinse, nu am știut cum să gestionăm situația la un moment dat, dar ne-am pus repede pe picioare și am reușit să rezolvăm situația generată de numărul mare de donații. Au venit alături de noi foarte multe persoane care ne-au ajutat cu strângerea și distribuirea donațiilor”, au precizat cele două surori, la Radio Blaj.

Seminariști greo-catolici, în mijlocul refugiaților care au ajuns în Sighetu Marmației

Mai mulți tineri seminariști greco-catolici de la Facultatea de Teologie Greco-Catolică Blaj au mers în Sighetu Marmației, la Centrul Spiritual „Buna Vestire”, unde, alături de călugărițele Congregației Surorilor Maicii Domnului, au fost în mijlocul refugiaților. Seminariștii sunt Nicu Moga, Sorin Furnea, Vlad Mezei și Marinel Serman.

Aceștia au fost însoțiti de părintele Florian Guțiu, rectorul Seminarului, directorul educativ Pompiliu Ioan Bulgăr, părintele Ciprian Suciu, vicerectorul Seminarului.

Împreună cu surorile centrului, au asigurat cazare, hrană și transport refugiaților ucrainieni care și-au părăsit țara din cauza războiului și au intrat în România prin punctul de frontieră de la Sighetu Marmației.

La finalul săptămânii trecute, o nouă serie de voluntari a ajuns să le ajute pe călugărițe: tinerii cercetași din Cluj-Napoca.

”Am încercat să le aducem o alinare celor care au fugit din țara lor. Cel mai tare m-a impresionat o fată, care a ajuns noaptea. Prima dată când a ajuns și a văzut alți refugiați, a izbucnit în plâns și i-a îmbrățișat pe aceștia”, sunt cuvintele spuse de seminariștii care au fost alături de refugiați.

În jur de 80 de tone de produse strânse la Blaj, pentru refugiații din Ucraina

În depozitul Caritas, într-un timp realtiv scurt, s-au strâns în jur de 80 de tone de ajutoare: de la alimente neperisabile, la pături, saltele, saci de dormit și produse de igienă.

Deja, de la depozitul Caritas Blaj au plecat două TIR-uri pline cu produse. Donațiile vor ajunge la Caritas Kolomya (Ucraina), care le va distribui apoi locuitorilor grav afectați de război.

Asociația caută voluntari pentru pregătirea, descărcarea și încărcarea lucrurilor colectate din donații. Persoanele interesate pot completa formularul care poate fi accesat AICI în care să precizeze numele și prenumele, vârsta, numărul de telefon, zilele și intervalul orar în care pot să presteze munca de voluntariat.

Formularul completat poate fi trimis pe email, la adresa m.anusca@caritas-blaj.ro sau pe WhatsApp, la telefon numărul de telefon 0723-331723.

Pasionații de sport din Blaj duc produse către refugiații din trenuri, aflați în tranzit către Viena

Sportivii grupului Running&Cycling Club Blaj pregătesc pachete pentru refugiații din Ucraina, care călătoresc cu trenul către Viena. Aceștia se poziționează pe peronul gării și le dau produse celor aflați în tren.

Marți seara, 160 de refugiați din Ucraina, mame și copii mici, care se aflau în tren au fost întâmpinați în gara Blaj, de un grup al voluntarilor, care le-au oferit pachete pentru restul drumului.

Pachetele pe care aceștia le oferă conțin mâncare, fructe, apă. Sunt pregătite de mai multe persoane care fac voluntariat alături de cei din asociație.

De asemenea, joi seara, voluntarii au reușit să ofere pachete pentru 203 refugiați care se aflau în trenul de Viena.

Războiul din Ucraina a afectat pe fiecare în mod diferit. Mobilizarea celor din Blaj este un exemplu de bune practici în care o comunitate mică se poate organiza și într-un timp scurt să reușească să strângă zeci de tone de donații, dar să se implice și în acțiuni de voluntariat pentru ajutorul celor care fug din calea războiului.

sursă foto: Blăjenii uniți pentru Ucraina, Radio Blaj, Institutul Teologic Greco-Catolic” Bunavestire” Blaj, Running&Cycling Club Blaj, Caritas Blaj

