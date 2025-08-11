Mai multe decese decât nașteri în luna iunie, în România. Date îngrijorătoare de la INS legate de sporul demografic negativ

Numărul deceselor din România este de 1,6 ori mai mare decât cel al nou născuților vii, arată datele provizorii publicate luni, 11 august, de Institutul Național de Statistică (INS).

Astfel, sporul natural al populației României s-a menținut negativ, în luna iunie a acestui an, la un minus de 6,916 persoane.

Conform statisticii oficiale, la nivelul lunii iunie 2025 față de iunie 2024, numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii a fost mai mic cu 223 (-1,9%), în timp ce numărul certificatelor de deces a scăzut cu 166 (-0,9%), iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 31 mai mic.

La nivel general, sporul natural a fost negativ atât în luna iunie 2025 (-6.916 persoane), cât și în luna iunie 2024 (-6.859 de persoane).

În perioada analizată, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 9.175 de persoane (4.662 de persoane de sex masculin și 4.513 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 9.499 de persoane (4.972 de persoane de sex masculin și 4.527 de persoane de sex feminin), scrie Agerpres.

Față de aceeași lună din anul 2024, numărul deceselor înregistrate a scăzut cu 3,5% în mediul urban (-6% în cazul persoanelor de sex masculin și -0,6% în cazul persoanelor de sex feminin) și a crescut cu 1,7% în mediul rural (+1,9% în cazul persoanelor de sex masculin și +1,6% la persoanele de sex feminin).

Potrivit sursei citate, în iunie, anul curent, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 9.628 de căsătorii.

Pe de altă parte, numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 1.172.

