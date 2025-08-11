Connect with us

Eveniment

ISU Alba: Controale la obiective din județ și amenzi de sute de mii de lei. Neregulile constatate de pompieri

Publicat

acum O oră

Inspectorii ISU „Unirea” Alba au efectuat în luna iulie 77 de controale la diverse obiective din județ, constatând peste 400 de nereguli și aplicând sancțiuni de peste 350.000 de lei, în special pentru lipsa autorizației de securitate la incendiu și deficiențe ale instalațiilor de protecție.

Inspectorii ISU „Unirea” Alba au efectuat în iulie 77 de controale la obiective din turism, învățământ, sănătate, producție, depozitare și investiții aflate în proces de autorizare, arată un raport al instituției.

Au fost constatate 417 nereguli și aplicate 348 de sancțiuni, dintre care 45 de amenzi însumând peste 350.000 de lei.

Printre abateri: lipsa autorizației de securitate la incendiu, instalații nefuncționale sau inexistente de detectare și stingere a incendiilor, exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor electrice și lipsa verificărilor periodice la coșurile de fum.

Au fost identificate 22 de obiective care funcționau fără autorizație, însă fără deficiențe grave ce să impună oprirea activității. Totodată, trei persoane au fost amendate cu 15.000 lei pentru arderea resturilor vegetale.

Principalele nereguli constatate în urma controalelor au fost următoarele:

  • clădirea funcționează fără autorizație de securitate la incendiu;
  • nu sunt menținute în stare de funcționare sau nu sunt verificate periodic instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, instalațiile de limitarea și stingere a incendiilor;
  • clădirile nu sunt echipate cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu; instalații de limitare și stingere a incendiilor sau iluminat de siguranță;
  • instalațiile electrice aferente construcțiilor nu se exploatează potrivit reglementărilor tehnice și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de inițiere și/sau de propagare a incendiilor;
  • nu se execută verificări periodice la coșurile de fum;
  • nu se execută verificări periodice ale instalației electrice.

Controalele vor continua în tabere, unități de cult, spații de cazare și săli aglomerate.

ISU Alba: Controale la obiective din județ și amenzi de sute de mii de lei. Neregulile constatate de pompieri
