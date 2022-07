5-7 august: Truck Tuning Art 2022. Primul festival de tip truck meeting din România revine la Alba Iulia. PROGRAM

Felicia Boca, absolventă a Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, promoția 2022, a fost admisă la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, specializarea „Aviaţie piloţi elicopter”.

Colegiul Militar a reprezentat pentru Felicia locul în care a reușit nu doar să dobândescă anumite cunoștințe, ci și să se cunoască mai bine, să cunoască oameni frumoși și să afle povești de viață impresionante, sau să trăiască experiențe care la un moment dat păreau imposibile.

„Colegiul militar a însemnat, cel puțin pentru mine, un prilej de a mă cunoaște mai bine.

Poate că, privind din exterior, obișnuiți cu confortul de acasă, pare o experiență destul de dură pentru un copil, dar cred că este una din cele mai potrivite pentru sufletele care se află în căutarea sinelui.

Am avut parte de multe experiențe, care la un moment dat îmi păreau imposibile, dar în sfârșit, dacă suntem puși în situații dificile, e cu siguranță pentru că suntem capabili să le facem față, întocmai cum o stea nu poate străluci fără întuneric.

Am dobândit aici, pe lângă numeroase cunoștiințe care mi-au fost de folos la examene, adevărate principii; am învățat să prețuiesc mai mult ceea ce am, să mă bucur mai mult de oamenii din jurul meu, am realizat că singura mea competiție e propria mea persoană, ceea ce cu siguranță îmi va folosi mai departe drept principiu fundamental al existenței.

Am avut ocazia să cunosc atât de mulți oameni frumoși, atât de multe suflete bune, am auzit povești de viață și experiențe greu de imaginat și am realizat că lumea e atât de vastă și atât de frumoasă, în întreaga ei imensitate”, mărturisește absolventa Felicia Boca.

Îndrăznește să crezi și totul devine posibil! Visul Feliciei prinde aripi

Îndrăznește să visezi, stabilește-ți priorități și fixează-ți obiective. Dacă vei găsi motivația corectă, într-o zi vei reuşi să îți atingi idealurile oricât de înalte ar fi acestea.

Aceasta este povestea absolventei Felicia Boca, admisă în această vară la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, specializarea „Aviaţie piloţi elicopter”.

Și-a ales această specializare, plină de provocări, pentru că spune ea necesită curaj, motivație și dedicare.

Vorbind despre drumul pe care l-a ales în viață, Felicia afirmă că nu va fi ușor dar este sigură că va putea face față provocărilor.

„Motivul care a stat la baza alegerii specializării a fost, fără doar și poate, ceea ce, în percepția mea, necesită ea: curaj, motivație, dedicare, atenție la detalii și uneori, de ce nu, provocări.

Sunt convinsă că traseul nu va fi ușor în cele ce urmează, dar știu că, atâta timp cât voi pune suflet în ceea ce fac, voi reuși să trec de orice provocare”, mai afirmă Felicia.

sursa: Facebook Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul”