Fost consilier județean PSD din Câmpeni, condamnat pentru obținere ilegală de fonduri. Facturi fictive pentru bani de la stat

Un fost consilier județean PSD Alba a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor de obținere ilegală de fonduri în formă continuată. Este vorba despre un membru PSD din zona Munților Apuseni, Virgil Valentin Hanțiu. Acesta a fraudat bugetul național cu suma de 950.000 lei.

Banii reprezentau o finanțare nerambursabilă într-un proiect finanțat de Agenția Națională a Zonei Montane.

Și-a recunoscut vina și a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției

Fostul consilierul județean a fost anchetat de procurorii DNA Alba Iulia pentru o serie de fapte comise în anul 2023. Deși Virgil Valentin Hanțiu a fost numit consilier județean, deci automat a devenit și persoană publică, cazul a fost comunicat de reprezentații DNA Alba Iulia, folosind inițialele inculpaților.

Acesta și-a recunoscut vina și a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorul de caz. În data de 14 august 2025, magistrații Tribunalului Alba au admis acordul de recunoaștere a vinovăției.

Și-a dat demisia din funcția de consilier județean și din partid

La scurt timp după apariția comunicatului de presă al DNA Alba Iulia, acesta și-a dat demisia din funcția de consilier județean.

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, a declarat pentru alba24.ro că: ”Virgil Hanțiu a renunțat, prin demisie, în urmă cu câteva luni, la funcția de consilier județean și la funcțiile din cadrul partidului, înțelegând că răspunderea penală are un caracter personal. Pe lângă aceasta, el nu mai are nici calitatea de membru de partid, alegând să se autosuspende, conform statutului, imediat ce a fost pusă în mișcare acțiunea penală”, a precizat acesta.

În același dosar inculpat este și soția sa, Narcisa Maria Hanțiu, consilier local al orașului Câmpeni, care se ocupă cu realizarea de proiecte finanțate prin fonduri europene sau fonduri de la bugetul de stat.

Și aceasta și-a recunoscut vina și a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției. În cazul ei, o decizie va fi dată de magistrații Tribunalului Alba în data de 2 septembrie 2025.

Modul în care consilierul județean a acționat a fost descris de procurorii DNA Alba Iulia:

Metoda prin care a fost fraudat bugetul de stat

În perioada 2022 – 2024, în contextul aprobării unui proiect de sprijinire a investițiilor pentru înființarea de centre de colectare și prelucrare a laptelui în zona montană, inculpatul Virgil Valentin Hanțiu, în calitate de administrator al SC LACTMONT SRL, ar fi folosit înscrisuri false obținute prin crearea unui circuit comercial și financiar fictiv, demersuri care ar fi avut ca urmare obținerea pe nedrept a sumei totale de 950.000 lei.

În concret, în perioada 2022-2023, inculpata SC Lactmont SRL, având ca administratori pe H.V.V. și H.M.N., ar fi formulat o cerere de finanțare în cadrul programului de investiții derulat prin intermediul Agenției Naționale a Zonei Montane și după aprobarea acesteia, ar fi derulat procedurile de achiziție stabilite prin planul de afaceri în vederea implementării proiectului.

Achiziții fictive pentru finanțare nerambursabilă de la stat

Astfel, SC Lactmont SRL ar fi depus cererea de finanțare optând pentru schema de ajutor care sprijină realizarea de investiții pentru înființarea de centre de colectare și prelucrare a laptelui în zona montană, respectiv investiție integrată care permite colectarea, condiționarea, prelucrarea și depozitarea în condiții optime a laptelui și a produselor obținute.

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului permisă pentru acest tip de investiție a fost de 1.900.000 de lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat și 50% reprezintă contribuția proprie a beneficiarului. Prin urmare, pentru a încasa suma de 950.000 lei, SC Lactmont SRL trebuia să facă dovada că a achiziționat bunuri de 1.900.000 lei fără TVA.

În crearea circuitului financiar fictiv, inculpații H.V.V. și SC Lactmont SRL ar fi beneficiar de ajutorul inculpaților SC Tehnologic Trust SRL (societate controlată în fapt de inculpatul H.V.V.), SC Zinanto SRL (societate administrată de inculpatul B.M.M.), SC Centru Tehnic SRL și SC Centru Consult Agro SRL (societăți administrate de inculpata H.M.N.).

Ulterior, prin interpunerea în circuitul comercial și financiar a societăților menționate mai sus, inculpatul H.V.V. ar fi procedat la majorarea artificială a prețului produselor achiziționate de la furnizorii inițiali astfel încât să se facă dovada, contrar realității, că SC Lactmont SRL ar fi efectuat cheltuieli eligibile în cuantum de 1.900.000 lei fără TVA și, astfel, să obțină pe nedrept rambursarea sumei de 950.000 lei fără TVA, provenind de la bugetul național.

Inculpata H.M.N. ar fi avut acces la conturile bancare ale tuturor societăților implicate în acest circuit comercial și financiar, ar fi controlat fluxul plăților și ar fi întocmit documentele contabile care au creat aparența că aceste relații comerciale și financiare sunt reale.

Toate aceste documente false, împreună cu cele trei cereri de rambursare, ar fi fost depuse de către SC Lactmont SRL, prin intermediul inculpatului H.V.V., la Agenția Națională a Zonei Montane, pentru a face dovada, contrar realității, că au fost efectuate cheltuieli eligibile în cuantum de 1.900.000 lei fără TVA și prin urmare, societatea are dreptul la rambursarea sumei de 950.000 lei fără TVA.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 261.219 lei.

Agenția Națională a Zonei Montane a comunicat faptul că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 950.000 lei.

Pedeapsa primită de fostul consilierul județean PSD Alba

Acesta a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției. În data de 14 august acesta a fost condamnat la un an și 10 luni închisoare cu suspendare și o amendă de 8000 de lei. A mai fost obligat și la prestarea a 80 de ore de muncă în folosul comunității.

Suma de 950.000 lei a fost confiscată.

De asemenea, pe durata termenului de supraveghere de doi ani, nu mai are: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Decizia Tribunalului Alba poate fi atacă cu apel în termen de 10 zile.

