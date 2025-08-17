Primărița din Vințu de Jos, Simona Cazan, a lansat un apel pentru ajutorarea familiei care deținea magazinul care a ars duminică

Primărița din Vințu de Jos, Simona Cazan, a lansat un apel pentru comunitatea locală pentru ajutorarea familiei care deținea magazinul din comună, care a ars duminică dimineața.

”Pentru unii dintre noi n a fost o zi frunzoasă de Duminică , a fost ziua în care au pierdut toată agoniseala de o viață.

Vă cer să ne unim, fiecare cum poate, să ajutăm acești oameni harnici ai comunei noastre!

Contact: (0751) 944 748” a scris Simona Cazan, pe Facebook.

Reamintim că un incendiu a izbucnit duminică dimineață la un magazin din Vințu de Jos.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau cu ardere generalizată la un magazin amplasat în interiorul unei case de locuit, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați.

Pompierii au intervenit de urgență cu mai multe autospeciale și au reușit să îl stingă, dar flăcările au distrus interiorul clădirii, inclusiv stocurile marfă.

