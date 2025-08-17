Connect with us

Educație

Banii de pe cardurile educaționale trebuie cheltuiți luna aceasta. Sumele rămase vor fi RETRASE automat din conturi

Publicat

acum 11 secunde

Banii de pe cardurile educaționale trebuie cheltuiți luna aceasta. Sumele virate pentru anul școlar 2024-2025, în valoare de 500 de lei, trebuie consumate până duminică, 31 august, a anunțat Ministerul Educației.

Banii trebuie cheltuiți obligatoriu în următoarele 2 săptămâni pentru a cumpăra haine și rechizite pentru copii, altfel vor fi retrași automat din conturi.

Reprezentanții MEC îndeamnă părinții să utilizeze aceste sume pentru a cumpăra „din timp rechizitele necesare pentru noul an școlar”.

În jur de 670.000 de copii au beneficiat de bani pentru rechizite, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației.

Banii de care elevii aveau nevoie pentru a-și cumpăra rechizite pentru anul școlar 2024-2025 au început să ajungă la ei după începerea școlii, scrie Edupedu.

Încărcarea cardurilor a început în noiembrie anul trecut, în timpul campaniei electorale. La acel moment, Adrian Câciu, fost ministru al Poiectelor Europene, a afirmat că 650.000 de beneficiari vor primi acești bani.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 11 secunde

Banii de pe cardurile educaționale trebuie cheltuiți luna aceasta. Sumele rămase vor fi RETRASE automat din conturi
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 17 minute

Numere câștigătoare Loto 17 august 2025 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Evenimentacum 24 de minute

Fată de 14 ani din Alba Iulia, DISPĂRUTĂ de acasă. Polițiștii au dat-o în urmărire
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Primărița din Vințu de Jos, Simona Cazan, a lansat un apel pentru ajutorarea familiei care deținea magazinul care a ars duminică
Administrațieacum 3 zile

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Românii din diaspora trimit mai puțini bani acasă. Din ce țări vin cele mai mari sume
Economieacum 2 zile

Țeapa cu investițiile online. Cum a căzut o persoana din Alba în plasa unui ”broker”. Ce greșeli a făcut și cum a rămas fără bani
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Fost consilier județean PSD din Câmpeni, condamnat pentru obținere ilegală de fonduri. Facturi fictive pentru bani de la stat
Evenimentacum 3 zile

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Nicolae Stanciu a debutat cu un gol superb, la Genoa. Publicație italiană: A fost cel mai bun om al partidei
Evenimentacum o zi

VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktagon, la Alba Iulia: A îmbrăcat armura unui legionar roman
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 17 minute

Numere câștigătoare Loto 17 august 2025 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Evenimentacum 5 ore

LIVE VIDEO: „Suflet de Român”, spectacol folcloric la Alba Iulia, în curtea interioară a Palatului Principilor Transilvaniei
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

6 octombrie - Ziua mondială a mersului pe jos
Actualitateacum 5 ore

Beneficiile mersului pe jos: de la prevenirea bolilor, la claritate mentală
Evenimentacum 8 ore

Pacienții vor putea semnala trimiterea abuzivă de la spitalele de stat, către cabinete private. Formular online de la 1 septembrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 11 secunde

Banii de pe cardurile educaționale trebuie cheltuiți luna aceasta. Sumele rămase vor fi RETRASE automat din conturi
Educațieacum o zi

Fitch a menținut ratingul României, dar avertizează asupra deficitului foarte ridicat. Ce s-ar fi întâmplat dacă ajungea în ”junk”
Mai mult din Educatie