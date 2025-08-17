Banii de pe cardurile educaționale trebuie cheltuiți luna aceasta. Sumele rămase vor fi RETRASE automat din conturi

Banii de pe cardurile educaționale trebuie cheltuiți luna aceasta. Sumele virate pentru anul școlar 2024-2025, în valoare de 500 de lei, trebuie consumate până duminică, 31 august, a anunțat Ministerul Educației.

Banii trebuie cheltuiți obligatoriu în următoarele 2 săptămâni pentru a cumpăra haine și rechizite pentru copii, altfel vor fi retrași automat din conturi.

Reprezentanții MEC îndeamnă părinții să utilizeze aceste sume pentru a cumpăra „din timp rechizitele necesare pentru noul an școlar”.

În jur de 670.000 de copii au beneficiat de bani pentru rechizite, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației.

Banii de care elevii aveau nevoie pentru a-și cumpăra rechizite pentru anul școlar 2024-2025 au început să ajungă la ei după începerea școlii, scrie Edupedu.

Încărcarea cardurilor a început în noiembrie anul trecut, în timpul campaniei electorale. La acel moment, Adrian Câciu, fost ministru al Poiectelor Europene, a afirmat că 650.000 de beneficiari vor primi acești bani.

