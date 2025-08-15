Românii din diaspora trimit mai puțini bani acasă. Din ce țări vin cele mai mari sume

Românii din străinătate nu mai trimit atât de mulți bani acasă. Transferurile au scăzut în anul 2025, comparativ cu cele din anii trecuți, arată datele Băncii Naționale a României.

Astfel, în anul 2025 transferurile de bani trimise în țară de românii din străinătate au scăzut, ajungând în trimestrul al doilea la 1,5 miliarde de lei, sub nivelul din 2024 și mult sub recordul de 2 miliarde de euro consemnat în ultimul trimestru din 2023.

De asemenea, cei mai mulți bani vin din Marea Britanie și Germania.

BNR a publicat datele trimestriale despre banii trimiși acasă de românii din străinătate, atât în total, cât și din primele 10 țări partenere, începând din 2013.

Așadar, conform graficului BNR de mai jos, românii din Marea Britanie au trimis cei mai mulți bani în țară, urmați de cei din Germania, Italia, Spania și Statele Unite.

Marea Britanie conduce în clasamentul țărilor cu cei mai mulți bani trimiși acasă, scrie Mediafax:

Marea Britanie: 329,3 milioane de euro

Germania: 189,5 milioane de euro

Italia: 141 milioane de euro

Spania: 88,5 milioane de euro

SUA: 65,4 milioane de euro

Franța: 54 milioane de euro

Irlanda: 38,9 milioane de euro

Țările de Jos: 29,5 milioane de euro

Belgia: 15,9 milioane de euro

Austria: 13 milioane de euro

De asemenea, totalul încasărilor, incluzând salariile brute și sumele trimise în țară, s-a ridicat în 2024 la circa 5 miliarde de euro pentru aceste țări, iar pe totalul țărilor s-a ridicat la circa 7 miliarde de euro.

