Connect with us

Eveniment

VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktogon, la Alba Iulia: A îmbrăcat armura unui legionar roman

Publicat

acum 41 de minute

Ion Surdu, luptător de MMA, campion al celui mai mare circuit din Europa, Oktogon, dar și câștigătorul Exatlon 2019, a fost prezent vineri 15 august 2025 la Alba Iulia. 

Surdu s-a născut în Basarabia, dar la 16 ani a ajuns în Cluj. A tras tare, pentru a ajunge unde este, iar asta a rezumat-o într-o singură frază: ”Eu sunt un copil mic, dintr-un sat micuț cu 2000 de locuitori, care pot sa zic la momentul de față că sunt cel mai bun în Europa”.

Este campionul diviziei ”Welterweight” în circuitul Oktogon, circuit care adună în cușca de MMA elita luptătorilor din Europa. Aflat în vacanță, Ion a venit în România și a mers la mai multe cluburi de lupte din țară unde a ținut seminarii de MMA.

YouTube video

Acesta a ajuns și la clubul Revolution Academy Alba Iulia, unde a ținut un seminar de kickbox și MMA. Însă, înainte de a preda ceea ce știe, acesta a vizitat și Alba Iulia alături de reporterii alba24.ro.

Cum în această perioadă 15-17 august, Alba Iulia este gazda Festivalului Roman Apulum, Ion Surdu nu a ratat ocazia pentru a afla câte puțin in istoria legionarilor romani.

A îmbrăcat armura unui legionar roman

Drept urmare, o oprire a fost la Muzeul Principia, unde Ciprian Dobra, sau cum îl știu toți cei care trec pragul muzeului, Caius Cassius Proculeianus, l-a echipat pe luptătorul de MMA cu o armură de legionar roman.

Ion Surdu a vorbit cu reporterii alba24.ro despre educație, educație prin sport, respect și încredere.

Nu a fost un drum ușor pentru a ajunge în elita sportului de contact la nivel european. Când era la Cluj Napoca lucra ca barman și își împărțea viața între bar și sala de antrenamente.

Au fost ani grei, dar în România a câștigat tot ce se putea câștiga în cușca de MMA. Apoi în 2019 a participat la Exatlon România, concurs pe care l-a și câștigat.

Cum a ajuns în elita MMA-ului european

Atunci a fost un moment bun pentru el pentru a investi în cariera sa de luptător de mix martial arts. A mers în Thailanda, unde s-a antrenat cu cei mai buni în domeniu, alături de luptători din elita mondială.

Acolo și-a dat seama că poate face mai mult în acest sport și l-a făcut. A făcut pasul către Europa: A activat în KSW, o promoție dură din Polonia, apoi și-a croit drumul către Oktagon, cea mai mare promoție din Europa.

În luna noiembrie își va apăra titlul în Brno, Cehia, împotriva sportivului Andrej Kalašnik, care luptă acasă.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 2 minute

Fitch a menținut ratingul României, dar avertizează asupra deficitului foarte ridicat. Ce s-ar fi întâmplat dacă ajungea în ”junk”
Evenimentacum 41 de minute

VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktogon, la Alba Iulia: A îmbrăcat armura unui legionar roman
Evenimentacum 2 ore

O femeie din Blaj, obligată să plătească propriilor copii daune după ce a ieșit cu ei la cerșit. Ce pedeapsă a primit
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Administrațieacum 4 zile

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 18 ore

Românii din diaspora trimit mai puțini bani acasă. Din ce țări vin cele mai mari sume
Economieacum 22 de ore

Țeapa cu investițiile online. Cum a căzut o persoana din Alba în plasa unui ”broker”. Ce greșeli a făcut și cum a rămas fără bani
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 20 de ore

Fost consilier județean PSD din Câmpeni, condamnat pentru obținere ilegală de fonduri. Facturi fictive pentru bani de la stat
Evenimentacum 2 zile

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 41 de minute

VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktogon, la Alba Iulia: A îmbrăcat armura unui legionar roman
Evenimentacum 3 zile

Ce crede Nicolae Stanciu despre șansele pe care le mai are România să ajungă la Cupa Mondială din 2026. Interviu pentru FRF
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 41 de minute

VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktogon, la Alba Iulia: A îmbrăcat armura unui legionar roman
Horoscop de Weekend
Evenimentacum 12 ore

Horoscop de Weekend 16-17 august 2025: Energii puternice de transformare și regenerare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Câmpeniacum 15 ore

Undă verde de la ANMAP pentru reamenajarea și extinderea Spitalului din Câmpeni. Ce funcțiuni va include noua clădire propusă
Observații involuntare la UPU, prin Europa
Contributorsacum 2 zile

OPINIE – Lucian Urcan: Observații involuntare la UPU, prin Europa
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 minute

Fitch a menținut ratingul României, dar avertizează asupra deficitului foarte ridicat. Ce s-ar fi întâmplat dacă ajungea în ”junk”
Educațieacum 2 zile

Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică
Mai mult din Educatie