Nicolae Stanciu a debutat cu un gol superb, la Genoa. Publicație italiană: A fost cel mai bun om al partidei

Nicolae Stanciu și-a făcut debutul oficial la Genoa, cu un gol superb, înscris de la 14 metri. Titularizat în primul meci oficial al sezonului, cu Vicenza, echipă de Serie C, în Cupa Italiei, fotbalistul originar din Alba a reușit să marcheze în minutul 55, când Genoa avea 2-0.

Execuția sa a fost perfectă, chiar sub bară. Golul lui Nicolae Stanciu a stabilit scorul final, Genoa – Vicenza 3-0.

Genoa a dominat partida, dar golul a venit târziu, în minutul 40, de la Carboni. Chiar înaintea pauzei, a mai fost un autogol, iar Stanciu a înscris pentru 3-0, după pauză.

Stanciu a fost înlocuit în minutul 80, în aplauzele întregii asistențe. O publicație online italiană l-a considerat cel mai bun om al partidei și i-a acordat nota 7,5.

