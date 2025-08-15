Connect with us

Economie

Țeapa cu investițiile online. Cum a căzut o persoana din Alba în plasa unui ”broker”. Ce greșeli a făcut și cum a rămas fără bani

Publicat

acum O oră

O persoană din Alba a cazut în plasa escrocilor de pe internet, printr-o înșelătorie clasică. Modul în care acesta a căzut în plasa escrocilor este detaliat de magistrații Judecătoriei Alba Iulia, într-o motivare de instanță. 

Nu este vorba despre o condamnare ci despre un dosar închis deoarece anchetatorii nu au reușit să afle cine sunt escrocii. În data de 13 august 2025 dosarul a fost închis. 

Modul de operare a fost unul la prima vedere simplu, dar în realitate complex, deoarece escrocii au acționat după un plan bine stabilit.

Mai exact, s-a întâmplat în data de 4 aprilie 2024. Persoana în cauză a văzut o oportunitate de investiții pe Facebook. O reclamă care în mod normal trebuia să fie eliminată de pe rețeaua de socializare, dar care potrivit regulamentelor Meta nu încalcă nici o regulă.

Cum sunt ”pescuite” victimele

După ce a accesat reclama de pe Facebook, persoana în cauză a fost redirecționată pe un alt site, unde și-a introdus datele de contact. Tot acest proces a fost unul prin care escrocii ”pescuiesc” victimele.

Abia după ce au obținut datele de contact, o persoană reală a contactat victima. Atunci a fost contactată de un bărbat care s-a recomandat a fi broker de investiții.

”Brokerul de investiții” te ajută să instalezi o aplicație

În timpul discuției ”brokerul de investiții” a îndrumat victima și i-a explicat cum să instaleze mai multe aplicații, pe telefon, inclusiv aplicația Anydesk. În realitate, nici un broker de investiții nu va proceda așa.

După ce aplicația a fost instalata în telefon, iar escrocul a obținut datele de logare, atunci planul lor a dat roade. Anydesk este o aplicație de control de la distanță. Mai exact un utilizator poate avea acces în telefonul, sau laptoptul unei alte persoane. Se folosește în mediul de lucru online între colegi. Însă este și un mod prin care escrocii ajung să aibă controlul asupra unui telefon.

Ce au făcut anchetatorii

De asemenea, victima i-a comunicat escrocului și datele contului bancar. Cu datele de contului bancar și cu acces în telefon, bărbatul de la capatul opus al telefonului a acționat.

Mai exact a făcut o plată către un site în valoare de 1200 de lei. Atunci escrocheria a ajuns la final.

Deși victima a făcut o plângere la poliție după ce și-a dat seama că a fost înșelată oamenii legii nu au reușit să afle cu cine a vorbit persoana din Alba.

Drept urmare, la mai bine de un an de la întâmplare procurorii au cerut închiderea dosarului, iar judecătorii au admis acest lucru. În data de 13 august ancheta a fost închisă din lipsă de probe.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

p
Evenimentacum 48 de secunde

Scandal în MAI: Sute de foști pompieri și polițiști ar putea rămâne fără pensii, după ce s-ar fi pensionat anticipat în mod ilegal
Economieacum O oră

Țeapa cu investițiile online. Cum a căzut o persoana din Alba în plasa unui ”broker”. Ce greșeli a făcut și cum a rămas fără bani
Evenimentacum 2 ore

Avertizare Cod Galben de caniculă în Alba și alte județe, până sâmbătă seara. Temperaturi maxime cuprinse între 33 şi 37 de grade
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 17 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Administrațieacum 3 zile

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Țeapa cu investițiile online. Cum a căzut o persoana din Alba în plasa unui ”broker”. Ce greșeli a făcut și cum a rămas fără bani
Economieacum 5 ore

Programul Rabla reîncepe cu restricții pentru mașinile chinezești. Casa Verde Fotovoltaice nu mai are finanțare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Evenimentacum 4 zile

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Ce crede Nicolae Stanciu despre șansele pe care le mai are România să ajungă la Cupa Mondială din 2026. Interviu pentru FRF
Evenimentacum 3 zile

Miriam Bulgaru a câștigat turneul ITF W35 din Serbia. Al șaselea titlu ITF obținut de jucătoarea de tenis din Alba Iulia
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 6 ore

Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2025
Evenimentacum 14 ore

Mesaje de Sfânta Maria 2025. 15 august: Se trimit sau nu urări cu prilejul Adormirii Maicii Domnului?
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Observații involuntare la UPU, prin Europa
Contributorsacum 18 ore

OPINIE – Lucian Urcan: Observații involuntare la UPU, prin Europa
Actualitateacum 3 zile

Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 24 de ore

Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică
Educațieacum 2 zile

Schimbări în materiile obligatorii pentru liceu: Ministrul Educației vizează reducerea analfabetismului funcțional în 4-5 ani
Mai mult din Educatie