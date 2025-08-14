Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni

Conducerea PNL a Consiliului Județean Alba trebuie să răspundă în scandalul microbuzelor școlare: de ce a cumpărat microbuze școlare electrice la un preț dublu față de cât ar fi valoarea acestora?

Presa locală și națională a dezvăluit că autoritățile din mai multe județe, printre care și Alba, au achiziționat microbuze școlare electrice, care în mod normal ar fi trebuit să coste între 90.000 și 100.000 de euro fiecare, la preturi de peste 200.000 de euro.

Consiliul Județean Alba, condus de președintele PNL Alba, Ion Dumitrel, a achiziționat microbuzele cu 215.000 de euro, în timp ce, pentru aceleași microbuze școlare, Consiliul Județean Brașov a plătit mai puțin de 150.000 de euro.

Ca o „coincidență” licitația pentru microbuzele din Alba a fost câștigată de către o firmă din Prahova, deținută de fiul șefei Organizației de Femei a PNL din județ și o apropiată a fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, baronul Iulian Dumitrescu, anchetat pentru corupție.

Cu acești bani s-ar fi putut achiziționa un număr dublu de microbuze școlare 16+1 locuri. Domnul Ion Dumitrel și Consiliul Județean Alba tac mâlc deși ar trebui să explice cum au derulat această licitație.

Ministrul Fondurilor Europene a dispus o verificare a Corpului de Control pentru că banii folosiți pentru cumpărarea microbuzelor electrice sunt bani europeni.

Credeți că domnul Ion Dumitrel sau conducerea PNL Alba vor răspunde transparent privind modul în care au cumpărat cu bani europeni microbuze la prețuri umflate de la o firmă apropiată de „familia liberală”? Nu cred… pentru că în cazul Consiliului Județean Alba – lipsa de transparență și disprețul pentru cetățean au devenit o „normalitate”.

Corneliu Mureșan,

Președinte PSD Alba

