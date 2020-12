8 medalii dintre care 5 de aur, obținute de sportivii de la CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național de Împins din Culcat

După inaugurarea Bosch Medical Center, am stat de vorbă cu Dirk Arnold, directorul tehnic al fabricii Bosch din Blaj.

Am discutat despre această nouă facilitate acordată angajaților Bosch dar și despre cum s-a schimbat situația economică și cum a evoluat fabrica din Blaj de la ultima noastră discuție purtată la începutul pandemiei de coronavirus, în luna martie a acestui an.

Domnule Arnold, ce este Bosch Medical Center?

Este un loc unde furnizăm servicii medicale, nu doar angajaților ci și membrilor familiilor acestora.

Am început anul trecut și după cum vedeți este un mediu plăcut unde am folosit principiul tuturor clădirilor Bosch – inspirație la locul de muncă.

Am folosit și gama de culori Bosch astfel încât să facem din acest loc un spațiu primitor pentru toată lumea.

Iar serviciile medicale, așa cum am spus sunt disponibile nu doar pentru angajații noștri ci și pentru membrii familiilor lor, deci vom contribui mult la decongestionarea sistemului medical public din Blaj.

Când ați decis să înființați acest centru? Înainte de izbucnirea pandemiei sau a fost o decizie pe care ați luat-o din cauza situației sanitare în care ne aflăm?

Am început anul trecut, deci înainte de izbucnirea pandemiei. După cum știți, fabrica noastră din Blaj are dimensiuni considerabile și a crescut constant în ultimii ani. Așa că începând de anul trecut ne-am gândit cum să îmbunătățim serviciile de care beneficiază angajații noștri.

Așa s-a născut ideea să facem acest centru medical, împreună cu partenerul nostru ElisaMed care ne furnizează servicii medicale de multă vreme. Deci am început proiectul anul trecut iar acum mă bucur că l-am finalizat.

Deci a fost o coincidență fericită?

Da, a fost ceva planificat independent de situația sanitară actuală.

Vă rog să îmi spuneți încă o dată cine are acces la serviciile medicale oferite de acest centru? Doar angajații Bosch și familiile lor sau și publicul larg ?

Și publicul la modul general are acces la aceste servicii oferite de ElisaMed, dar noi, cei de la Bosch suntem principalii beneficiari. De exemplu, aici se vor face controalele de rutină impuse de legislația muncii pentru angajații noștri dar vom face aici și testările COVID-19, deci oferim angajaților Bosch mai multe servicii medicale decât până acum.

Folosiți sistemul de testare Bosch Vivalytic pentru COVID-19 ?

Sistemul Bosch Vivalytic (n.r. Bosch Vivalytic este un echipament de testare dezvoltat de divizia medicală a concernului Bosch, care poate depista în doar 45 de minute nu numai prezența noului coronavirus ci și tulpinile virale de gripă comună) este principalul instrument de testare pe care îl folosim frecvent pentru a depista eventualele cazuri printre angajații noștri.

Câte centre medicale din România au aceste aparate de testare marca Bosch?

Acest echipament este disponibil în 3 locații Bosch din România: la Blaj și în cele două locații Bosch de la Cluj – în fabrica de la Jucu și în centrul de cercetare și inginerie din Cluj Napoca.

Centrul Medical de la Blaj acceptă pacienți cu trimitere de la medicul de familie, deci decontate de Casa de Asigurări de Sănătate sau doar pe cei care plătesc serviciile din buzunarul propriu?

Serviciile standard sunt acoperite de Casa de Asigurări de Sănătate deci se poate veni la Bosch Medical Center cu trimitere de la medicul de familie. Desigur, unele servicii care nu sunt decontate de CAS se fac contracost.

Bosch subvenționează în vreun fel costul acestor servicii asftel încât să devină mai accesibile?

După cum am zis, pentru toți angajații și familiile lor, Bosch suportă costurile serviciilor medicale furnizate de acest centru.

Ați avut vreun ajutor din partea autorităților locale pentru înființarea acestui centru sau totul a fost făcut prin acest parteneriat Bosch – ElisaMed ?

ElisaMed este partenerul nostru care s-a ocupat și de relația cu autoritățile și este important când într-un parteneriat se împart responsabilitățile și lucrurile se mișcă mai repede.

Este totuși un ajutor important pentru comunitate având în vedere că acest centru mai ușurează și mai ia din presiunea la care este supus sistemul public de sănătate.

Da, dacă facem un calcul simplu, noi avem aproximativ 3.000 de angajați la care se adaugă membrii familiilor acestora rezultând o mare parte a populației orașului care va beneficia de serviciile acestui centru, deci o să ușurăm mult sarcina sistemului public de sănătate din Blaj.

La ultima noastră discuție, care a avut loc acum aproximativ 6 luni, Bosch se confrunta cu problemele cauzate de primul val al pandemiei. Industria auto era 90% blocată, fabricile care asamblează mașini erau închise aproape în totalitate și nici restul ramurilor industriale nu se simțeau prea bine. Aici la Bosch Blaj ați decis atunci să reduceți programul de lucru în secțiile care lucrează pentru industria automotive dar ați păstrat programul normal de lucru în celelalte secții. Cum stau lucrurile acum?

Acum situația s-a schimbat. Încă suntem sub rezultatele de anul trecut și suntem cu 20% sub cifrele pe care ni le-am planificat pentru acest an. Dar vedem acum, în trimestrul al treilea și mai ales în cel de al patrulea, că economia începe să își revină. Deci strategia noastră de a nu concedia oamenii ci de a face o “punte” prin reducerea programului de muncă și de a ne păstra oamenii a funcționat în criză. Acum angajăm oameni pentru a face față comenzilor crescute din partea clienților.

Următoarea mea întrebare era dacă ați reușit să aduceți înapoi oamenii trimiși în șomaj tehnic în martie?

Nu doar că toți oamenii s-au întors la muncă dar chiar angajăm personal suplimentar în zona operatorilor.

Ați aplicat programul guvernamental de “kurzarbeit” ? (n.r. program redus de muncă subvenționat de guvern)

L-am aplicat și chiar am făcut parte din echipa care a stabilit regulile acestui program guvernamental dar acum pentru noi nu mai este necesar.

Credeți însă că este un program bun pentru industrie în general?

Da, cred că este o măsură bună pentru că îți dă flexibilitate și posibilitatea să îți adaptezi costurile la schimbările economice.

Ar trebui continuat acest program pentru cei care au nevoie de el?

Da, cred că da. Nu știi niciodată când vine următorul șoc economic, ca să nu zicem criză, și e bine să ai la dispoziție o măsură, un instrument care să te ajute în vremuri grele.

Camera de Comerț Româno-Germană a făcut recent un sondaj printre firmele cu capital german care activează în România iar concluzia a fost că cele mai multe prevăd o revenire a economiei în 2022 și nu în 2021. Dumneavoastră cum vedeți acest lucru?

Cred că este o estimare realistă. Este dificil să prezici ce se va întâmpla anul viitor doar pe baza ultimelor trei luni din 2020. Cred că valul doi al pandemiei în mijlocul căruia ne aflăm va avea efecte mai grave decât cel inițial deci e greu de estimat că 2021 va fi un an al revenirii economice. Deci sunt de acord că 2022 este un termen mai realist.

Așa cum am discutat și în interviul anterior, o criză face loc și oportunităților. Care sunt planurile dvs în viitorul apropiat aici în Blaj în acest context?

Independent de situația actuală cu pandemia, aici la Blaj vom crește responsabilitățile asumate în cadrul concernului Bosch. Am relocat cu succes linii de producție de la alte facilități de producție din Germania și astfel am crescut importanța fabricii din Blaj în cadrul rețelei internaționale Bosch.

Așa vom reuși să dezvoltăm mai mult fabrica de aici.

Deși știu că Bosch nu se implică în politică, următoarea întrebare vine în contextul alegerilor generale care vor avea loc în 6 decembrie. Ce așteptări aveți de la viitorii parlamentari de Alba, indiferent de partidul din care fac parte?

Așteptările noastre sunt legate de parcursul României în domeniul competitivității. Infrastructura de exemplu…autostrăzile care acum se construiesc sunt o condiție necesară pentru a fi competitivi ca țară. Este doar un exemplu. Apoi am discutat despre kurzarbeit. O măsură economică ce asigură competivitatea României. Sunt doar două exemple prin care România poate rămâne atractivă și poate asigura joburile românilor.

Aș vrea să încheiem prin două exemple care arată faptul că Bosch are planuri serioase la Blaj și că am depășit demult stadiul unei investiții aflate la început de drum.

Chiar azi când facem împreună acest interviu, aniversăm simbolic atingerea unui prag de 5 milioane de module de control produse la Blaj pentru cutiile de viteză automate. Și tot în zilele acestea aniversăm atingerea pragului de 25 de milioane de senzori de oxigen produși la Blaj. Senzor pe care probabil și dvs îl aveți în mașina personală.

Pregătim chiar și o mică ceremonie pentru aceste aniversări, chiar dacă va fi mai mult online. Vom prezenta board-ului din Germania piesa cu numărul 5 milioane prin videoconferință dar cei din conducerea noastră de la Stutgart vor avea surpriza ca exact în acel moment în care noi le arătăm produsul, cineva din echipa Bosch va deschide ușa și va intra cu o piesă similară, produsă de asemenea la Blaj.

Iar aceste numere impresionante de componente produse aici arată că planurile Bosch pentru Blaj și România sunt pe termen foarte lung.