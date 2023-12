A crescut numărul firmelor care și-au suspendat activitatea. Situația din Alba și din țară

A crescut numărul firmelor care și-au suspendat activitatea, în primele zece luni din 2023, comparativ cu perioada similară de anul trecut. Creșterea este de 2,76% pe țară și de 24,88% în județul Alba.

În total, 12.523 de firme și-au suspendat activitatea, la nivel național, potrivit datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

În Alba, numărul este de 256 de firme, comparative cu 205, anul trecut.

Județele cu cele mai multe suspendări de activitate

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 1.475 (cu 23,99% mai mult faţă de ianuarie-octombrie 2022).

Urmează judeţele Cluj, cu 826 firme suspendate (în creştere cu 41,68%), Braşov – 577 (plus 12,04%), Iaşi – 541 (plus 0,56%) şi Bihor – 484 (plus 2,33%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Giurgiu – 80 (în scădere cu 25,23% faţă de primele zece luni din 2022), Ialomiţa – 80 (plus 15,94%), Tulcea – 84 (minus 22,94%) şi Covasna – 91 (minus 5,21%).

Situația pe domenii

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în:

comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 3.062 (-11,5%)

activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 1.232 suspendări (plus 13,34%)

informaţii şi comunicaţii – 1.118 suspendări (+38,54%).

În octombrie 2023, au fost înregistrate 1.222 suspendări de firme, cele mai multe în Bucureşti (133) şi în judeţele Cluj (66), Iaşi (65) şi Braşov (55), potrivit Agerpres.

