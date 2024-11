FOTO-VIDEO: Accident în lanț cu 16 mașini la Alba Iulia. Carambol pe strada Regiment V Vânători, în zona pasarelei de la Partoș

Accident în lanț la Alba Iulia, marți dimineața. Poliția Alba a anunțat că 16 mașini s-au lovit pe strada Regiment V Vânători, la ieșire din municipiu spre Sebeș, pe pasarela de la Partoș. În zonă a fost semnalat polei pe carosabil.

Au fost înregistrate opt tamponări față-spate, în care au fost implicate 16 autoturisme.



În zona accidentului traficul rutier a fost îngreunat și s-a circulat alternativ. Câteva dintre mașinile implicate în carambol au fost transportate pe platformă de la locul accidentului. În urma evenimentului rutier nu au fost înregistrate persoane rănite.

COD GALBEN de ceață în Alba

Alba Iulia se află sub atenționare Cod Galben de ceață, marți dimineața iar vizibilitatea este scăzută, sub 200 m și izolat sub 50 m.

În funcție de condițiile locale, este posibilă formarea ghețușului.

Este vizată zona joasă a județului Alba, respectiv zona localităților:

Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos

Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru

Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac

Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș

Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat

