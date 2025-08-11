Connect with us

Locuri de muncă în Alba: 465 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

locuri munca

Publicat

acum 1 minut

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 11 august.

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • LUKFOOD TEAM S.R.L. – ajutor bucatar – 5 – madalinapacurar95@gmail.com
  • DGA ROUTE S.R.L. – pizzar – 2 – 0723218149
  • DRAGON R.C. SRL – brutar – 1 – 0746033394
  • DRAGON R.C. SRL – cofetar – 1 – 0746033394
  • COSTUMANIA KIDS S.R.L. – croitor – 1 – 0770181253
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
  • SC SATURN SA – turnator formator – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – curatitor-sablator – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – modelier lemn – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – frezor universal – 2 – 0258812764
  • MAŞINI DE CUSUT ONE SRL – mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte – 2 – office.sorinalb@gmail.com
  • SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
  • ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – recrutare@altex.ro
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 2 – 0746033394
  • ABI ACCOUNTING S.R.L. – economist în economie generala – 2 – contact@abiaccounting.com
  • LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 5 – 0731900600
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
  • SC HERMES BM – femeie de serviciu – 1 – contabilitate.hermes@yahoo.com
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 2 – 0745645001
  • PROFI ROM FOOD SRL – director magazin – 1 – 0372568911
  • ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0358103516
  • SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
  • BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 6 – 0723278582
  • SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 20 – 0254206600
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
  • KINETOMEDICA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582
  • BIO TERAPIA PLUS SRL – asistent medical generalist – 5 – 0723278582
  • SC HR & SAFETY SOLUTIONS AB SRL – cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor – 1 – 0733714904
  • Cresa Crestem Frumos – educator puericultor – 1 – 0744627922
  • Cresa Crestem Frumos – ingrijitor grupa invatamant prescolar – 1 – 0744627922
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner-asamblor articole din textile – 15 – 0258811646
  • ALBA CATERING SRL – bucatar – 1 – 0746967385
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
  • ROTI BUNE TECH – administrator societate comerciala – 1 – 0775360772
  • ROTI BUNE TECH – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0775360772
  • CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL – medic medicina generala – 1 – 0735177570
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0745645001
  • JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203
  • KLAUS MESAGER SRL – curier – 1 – 0744256764
  • CASE CU CAP S.R.L. – inginer electronist transporturi, telecomunicatii – 1 – 0743998703
  • CASE CU CAP S.R.L. – functionar administrativ – 1 – 0743998703
  • PHYSIOBASIC S.R.L. – terapeut ocupational – 2 – 0723278582
  • Smartfun Lab SRL – animator socioeducativ – 1 – 0744627922
  • ALBA VET SA – asistent veterinar – 1 – 0724588207
  • ALBA VET SA – medic veterinar – 1 – 0724588207
  • FLANCO RETAIL SA – director magazin – 1 – 0212038100
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer electroenergetica – 1 – 0264205069
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – electrician exploatare retele electrice – 4 – 0264205069
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 5 – 0745645001
  • SECURED SR S.R.L. – agent de securitate – 2 – 0365404203
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – manager – 1 – 0748025672
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – instalator retele termice si sanitare – 1 – 0748025672
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
  • SETCORPORATION SRL – ajutor bucatar – 1 – 0746529545
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – sortator produse – 1 – 0756101055

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 6 – 0722672725
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – psiholog în specialitatea psihologie clinica – 1 – 0771294102
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus mecanic – 4 – 0721444844
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – fierar betonist – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – constructor structuri monolite – 1 – 0734567031
  • GALWAY SPORT SRL – tehnician electromecanic – 1 – 0258865646
  • GALWAY SPORT SRL – gestionar depozit – 1 – 0258865646
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
  • PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 25 – resurseumane@prebet.ro
  • MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 4 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – stivuitorist – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
  • GEORGIA CATERING SRL – femeie de serviciu – 1 – 0743016221
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 3 – 0742212343

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
  • ASOC.CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC – asistent social nivel superior – 1 – 0258712228
  • ASOC.CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC – psiholog – 1 – 0258712228
  • ASOC.CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC – terapeut ocupational – 1 – 0258712228
  • ASOC.CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC – bucatar – 1 – 0258712228

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 3 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 3 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – hr@altex-holding.com
  • DENIZ-TEH SRL – agent de vânzari – 1 – 0258735292
  • OPRIŢA BUSINESS SRL – ajutor bucatar – 1 – 0747807111
  • OPRIŢA BUSINESS SRL – lucrator comercial – 1 – 0747807111
  • PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323
  • TRANS AVRAM SRL – paznic – 1 – 0258730779
  • TRANS AVRAM SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0258730779
  • RECHEA CONCEPT S.R.L. – casier – 1 – 0740099788
  • DARIUS CONSULTING SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0743150974
  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – operator vânzari prin telefon – 2 – 0743515200

Locuri de muncă/ angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • SUN INDUSTRY SRL – asistent manager – 2 – 0744544137

Locuri de muncă/ angajări BAIA de ARIEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ARIESUL CONF SA – muncitor necalificat în industria confectiilor – 2 – ariesulconf@ariesul.ro
  • ARIESUL CONF SA – confectioner-asamblor articole din textile – 5 – ariesulconf@ariesul.ro

Locuri de muncă/ angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
  • ARIESUL SA – electrician auto – 1 – 0746104436
  • ARIESUL SA – sef atelier – 1 – 0746104436
  • ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. – ajutor bucatar – 1 – 0735417292

Locuri de muncă/ angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 7 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – îngrijitor cladiri – 7 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – ajutor bucatar – 7 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – pizzar – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – vânzator la domiciliul clientului pe baza de comanda – 3 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – curier – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – sudor – 4 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – confectioner cablaje auto – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – zidar rosar-tencuitor – 4 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – finisor terasamente – 5 – alpinateam.hr@gmail.com

Locuri de muncă/ angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • TECHNIQUE STAINLESS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – grama.viorel@yahoo.com

Locuri de muncă/ angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • IMCOP S.R.L. – manipulant marfuri – 1 – 0744627674
  • RESUM SMART SRL – economist în economie generala – 3 – 0756796818
  • RESUM SMART SRL – secretara – 1 – 0756796818

Locuri de muncă/ angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • RO.DE.X FASHION SRL – confectioner produse textile – 11 – 0740195535
  • MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • BILANESTI – APARTE STRUCT CONSTRUCT S.R.L. – director societate comerciala – 1 – 0742638126
  • CIUMBRUD – GLUECKSPILZ SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0753051414
  • CIUMBRUD – DOMENIILE BOIERU SRL – tractorist – 1 – 0753051414
  • CIUMBRUD – DOMENIILE BOIERU SRL – manager de zona – 1 – 0753051414
  • CIUMBRUD – DOMENIILE BOIERU SRL – mecanic masini agricole – 1 – 0753051414
  • CIUMBRUD – IOBA CAMPING SRL – lucrator comercial – 1 – 0742158912
  • DRAMBAR – S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
  • DRAMBAR – DEKA STRUCTURI SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – dekastructuri@gmail.com
  • FENES – PHENIX CONTEXPERT SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0745813583
  • FENES – PHENIX CONTEXPERT SRL – antreprenor în economia sociala – 1 – 0745813583
  • GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
  • GARDA DE SUS – ONELIA BEST SRL – bucatar – 2 – 0788317467
  • LIVEZILE – URBAN WOODS SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0748905157
  • LIVEZILE – URBAN WOODS SRL – tâmplar universal – 3 – 0748905157
  • LUPSA – COD LEMN ALBA – manager – 1 – 0751921783
  • MIHALT – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – manager de intreprindere sociala – 4 – 0744535199
  • MIHALT – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – contabil – 1 – 0744535199
  • MIHALT – FUN TIME EVENTS – lucrator de tineret – 1 – 0744614323
  • MIHALT – FUN TIME EVENTS – gestionar depozit – 1 – 0744614323
  • MIHALT – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 2 – 0744535199
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 2 – 0756164258
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – gestionar depozit – 1 – 0756164258
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – manager – 1 – 0756164258
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0756164258
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – agent comercial – 2 – 0756164258
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – facturist – 1 – 0756164258
  • OARDA – SCANDIA RETAIL SRL – lucrator comercial – 3 – 0258811714
  • OARDA – ELIT SRL – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 4 – 0721367218
  • OARDA – SATROTEC SRL – reprezentant comercial – 1 – 0771406571
  • PETRESTI – CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL – montator placaje interioare si exterioare – 5 – 0729399259
  • PETRESTI – CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL – fierar betonist – 5 – 0729399259
  • PETRESTI – CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 5 – 0729399259
  • PETRESTI – ALOMAN RUSALINA INTEPRINDERE INDIVIDUALA – femeie de serviciu – 1 – 0741216050
  • PETRESTI – MARMI TEX STUDIO SRL – manager comert electronic – 1 – 0745534855
  • PETRESTI – MARMI TEX STUDIO SRL – specialist marketing – 1 – 0745534855
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 20 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 20 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 15 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 10 – 0748200044
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
  • SASCIORI – AQUA TRANSALPINA S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0760132880
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – lucrator comercial – 3 – 0751631980
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 5 – 0751631980
  • VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com

 

