Acțiune cu polițiști, luptători SAS și jandarmi la Alba Iulia. Peste 100 de persoane, zeci de mașini și firme controlate

Condițiile speciale pentru începutul anului școlar 2020-2021 sunt completate de probleme legate de manuale și de schimbarea structurii pentru subiectele la examen. Aceasta este situația pentru elevii de clasa a VIII-a, care vor da, în vara 2021, Evaluarea Națională.

Elevii de clasa a VIII-a intră în noul an școlar cu programe noi la examenul de Evaluare Națională, cu structură nouă pentru subiecte, pentru prima dată după modelul testărilor internaționale PISA, pentru care profesorii spun că nu au manuale sau culegeri ca să-i pregătească pe elevi.

Noile programe de examen la Limba Română și Matematică, pentru Evaluarea Națională 2021, au fost publicate în Monitorul Oficial în aprilie 2020. Modificările vin în contextul în care elevii care încep acum clasa a opta au avut programe şcolare noi şi manuale noi la fiecare materie.

Față de programa actuală, după care au fost concepute subiectele pentru cei care au dat Evaluarea Naţională vara aceasta, modificările sunt esenţiale.

La Limba Română dispar compunerile. Genurile și speciile literare sunt înlocuite de „tipuri de texte”. De asemenea, candidaţii nu vor mai avea de motivat apartenenţa unui text studiat la o specie sau gen literar.

La Matematică, noua programă nu are schimbări esenţiale. Profesorii spun că este mai multă materie, iar noile conţinuturi au fost organizate pe domenii şi subdomenii. De exemplu, la clasa a V-a a fost introdusă scrierea numerelor naturale în baza 2 sau probleme rezolvate prin metode aritmetice, iar la clasa a VIII-a au apărut operaţiile cu intervale.

Ministrul Educației spune că din 1 octombrie vor fi disponibile teste de antrenament pentru Evaluare Națională 2021.

“Pregătim un calendar de simulări pentru Evaluarea Națională”, a anunțat ministrul Educației, la Digi 24. Monica Anisie a precizat că va revizui modelele de subiecte de la examenul de clasa a VIII-a publicate în vară, mai ales în ceea ce privește gradul de dificultate la Limba română, unde “au fost voci care au spus că este un grad de dificultate ridicat”, potrivit edupedu.ro.

Ministrul a mai spus că tezele școlare vor fi susținute conform unei programări făcute de școală.

Însă rămâne problema manualelor.

„Elevii de clasa a opta vin la școală fără să aibă manuale pe bănci. Este vorba de generația care nu a avut niciodată manuale la început de an școlar.

Acești copii au trecut prin toate modificările și vor da Evaluarea Națională după modele noi pentru care nu au fost pregătiți. Au doar un an ca să se pregătească, iar acest an începe haotic.

Va fi un an experimental care va afecta foarte mulți copii, mai ales pe cei care nu au avut acces online”, a spus un profesor de Limba și literatura română, pentru digi24.ro.

Pe platforma manuale.edu.ro, la clasa a VIII-a, erau încărcate până miercuri, în jurul amiezii, doar 18 manuale: Limba Română doar pentru clasele cu predare în limba maghiară, Religie, Limba Engleză , Limba Franceză, Educație Muzicală. Manualele de Matematică, Fizică, Istorie, Educație plastică și Limba franceză II vor fi încărcate ulterior, în urma semnării unui acord-cadru între editurile câștigătoare și Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), instituție care a gestionat licitația.

“Astăzi (n.r. – marți) am semnat acordurile-cadru pentru încă 5 manuale, inclusiv Matematica. Rămân 8 manuale blocate, pentru că s-au făcut contestații și ni s-a cerut să facem o a treia reevaluare, pe care am făcut-o deja și vom da rezultatele săptămâna aceasta. Fizic, în școli, vor ajunge toate manualele, mai puțin acestea 8 care sunt blocate și cele 5 pentru care am semnat acordul-cadru”, a declarat, pentru Libertatea, Marin Șută, directorul CNPEE.

”La Română, ne-au cerut să reevaluăm un criteriu, pe care l-am reevaluat, dar, din păcate, nu putem să dăm raportul procedurii decât cu toate cele 8 manuale contestate. Nu se poate da pe fiecare în parte”, a precizat sursa citată.

Reprezentanții editorilor de manuale afirmă că sunt necesare proceduri mult mai clare.

Licitația pentru manuale a fost lansată pe 5 decembrie 2019. Dar, la fel ca în fiecare an, contestațiile durează luni întregi.

surse: edupedu.ro, digi24.ro, libertatea.ro