ADR Centru: Dezbatere online cu locuitorii din Alba și Sibiu despre protecția mediului. Cum pot transmite idei autorităților

Aceștia vor beneficia de drepturile aferente condițiilor speciale de muncă. Amendamentul pe care l-am propus a fost votat de Camera Deputaților și a devenit LEGE!

Săptămâna trecută, Parlamentul României a întors proiectul de lege PL-x nr. 501/2020 la Comisia de muncă pentru a se include amendamentul pe care l-am depus, prin care oferim angajaților Uzinei Mecanice Cugir drepturile aferente condițiilor speciale de muncă.

Concret, prin propunerea cu care am venit am amendat proiectul de lege de aprobare a OUG 108/2020 și am introdus Uzina Mecanică Cugir SA în Anexa 3 a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel încât angajaților și pensionarilor de la UM Cugir să li se calculeze pensia conform drepturilor pentru condiții speciale de muncă.

Marți, 24 noiembrie, Parlamentul României a votat masiv acest amendament, iar cei de la UM Cugir vor putea beneficia în curând de banii în plus pe care-i merită!

Prin completarea adusă legislației în vigoare mi-am respectat cuvântul dat, angajamentul luat în fața angajaților și pensionarilor UM Cugir, de a îndrepta nedreptatea făcută de PNL-PDL în anul 2006. Atunci, un „deștept” al Alianței Dreptate și Adevăr (DA) a refuzat să acorde UM Cugir avizul pentru condiții speciale de muncă și astfel compania a rămas ”în afara” Anexei 3 din Legea pensiilor. Iată o dovadă în plus a ceea ce PNL-PDL a știut și știe să facă mereu, să nenorocească oamenii nevinovați. În mandatul PNL-PDL, Uzina Mecanică Cugir s-a confruntat doar cu accidente în muncă, disponibilizări, reducerea producției și scăderea dramatică a vânzărilor.

Această distrugere a industriei județului trebuie să se oprească pe 6 decembrie!

PSD pune mereu oamenii pe primul loc! În 6 decembrie trebuie să spunem STOP abuzurilor, haosului și degringoladei guvernării PNL! Siguranța unui trai mai bun depinde de votul dumneavoastră și suntem convinși că veți face cea mai bună alegere!

Insist să lupt pentru dreptatea locuitorilor județului Alba!

Ioan Dîrzu, candidatul PSD Alba la Camera Deputaților

