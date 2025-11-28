29 noiembrie: Inspire Cinema se redeschide la Alba Iulia, în Alba Mall. Confort premium și filme trăite la superlativ

Inspire Cinema revine în Alba Iulia cu o experiență complet modernă. Cinema-ul arată diferit, se simte diferit și e gata să ofere cinefililor confort, imagine bună și un loc în care filmul chiar îi prinde.

Marea redeschidere a Inspire Cinema Alba Iulia va avea loc pe 29 noiembrie, de la ora 12:00, la Alba Mall.

„Confort premium, atmosferă exclusivistă și filme trăite la superlativ.

Te așteptăm să revii în lumea magică a cinematografiei – cu energie nouă, emoție și vibe de sărbătoare”, au scris reprezentanții Inspire Cinema, pe pagina de Facebook.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News