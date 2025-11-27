Connect with us

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul

acum O oră

Crește interesul românilor pentru vaccinuri: Anul 2025 marchează o revenire puternică a încrederii românilor în vaccinare, arată o analiză a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), realizată pe baza consumului de vaccinuri eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, în primele nouă luni ale anilor 2024 și 2025.

Potrivit datelor oficiale, creșterea administrării vaccinurilor este semnificativă, indicând o orientare tot mai clară către prevenție și protecția sănătății:

  • Vaccin HPV: 124.820 de doze administrate în 2025 (până în septembrie), față de 83.824 în 2024 – o creștere de aproape 49%;
  • Vaccin meningococic: 2.695 persoane vaccinate în 2025, comparativ cu 1.218 în 2024 – o creștere de 121%;
  • Vaccin pneumococic: 26.779 persoane vaccinate în 2025, față de 21.100 cu un an înainte – o creștere de 27%;
  • Vaccin hepatitic B: 1.806 doze administrate în 2025, față de 1.007 în 2024 – o creștere de 80%.

Pentru aceste vaccinuri, CNAS a plătit în 2025 peste 111,1 milioane lei, dintre care 87 milioane lei au fost alocați vaccinului HPV.

„2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic! Românii aleg din nou prevenția prin vaccinare”, a declarat conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, președintele CNAS.

Acesta subliniază că, în ciuda dezinformării din mediul public, oamenii înțeleg importanța deciziilor bazate pe informații medicale corecte.

„Atunci când tot mai mulți părinți solicită vaccinul HPV pentru copiii lor, iar tot mai multe persoane active sau cu afecțiuni cronice aleg să se vaccineze, vorbim despre o populație mai sănătoasă și un sistem medical care își poate gestiona resursele mai eficient”, a precizat Moldovan.

Interesul românilor pentru vaccinuri crește: Tendința confirmă o maturizare a deciziilor de sănătate publică, iar autoritățile speră ca această evoluție să continue, reducând pe termen lung povara bolilor prevenibile asupra sistemului sanitar, mai consideră acesta.

