VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”

Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia: Un cititor Alba24 a transmis o serie de imagini filmate joi dimineața în zona Străzii Gheorghe Șincai.

”Altă depunere de gunoaie. De data asta este o canapea la ofertă” a transmis cititorul.

Acolo, la marginea drumului care face legătura între cartierul Orizont și Lumea Nouă, sunt abandonate constant gunoaie: de la resturi de mobilier și până la deșeuri provenind din construcții.

Gunoaiele sunt duse acolo în mod constant de persoane necunoscute, cel mai probabil în timpul nopții, pentru că zona nu este supravegheată.

În ultima vreme, mai mulți cititori Alba24 au reclamat situații similare, respectiv gunoaie abandonate în pe malul râurilor și în zonele izolate din jurul orașului.

