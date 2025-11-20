VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic

Imagini cu o depășire periculoasă pe un drum din Alba au fost mediatizate de un cititor Alba24. Acesta a surprins o situație ce putea să se transforme într-un accident rutier cu urmări grave.

Se observă un autoturism Audi aflat în depășire pe segment cu linie continuă. În momentul în care încearcă să treacă și de a doua mașină ce circula pe același sens, din partea opusă se apropie alt autoturism. Șoferul acestuia frânează puternic și trage mult spre dreapta. Astfel este evitat impactul ce putea avea urmări grave.

Incidentul a fost surprins în imagini în 2 noiembrie, la ora 17.11, pe DN74, la ieșirea din Tăuți spre Ampoița.

Cititorul Alba24 spune că a făcut sesizare la poliție în acest caz, în 3 noiembrie.

”M-am pus în locul șoferului care venea din sensul opus și care a trebuit sa evite stimabilului care a depășit ilegal. Șofer care putea avea un copil în mașină sau putea fi singur și putea suferi, nevinovat fiind la momentul respectiv.

M-am pus cumva și în locul altor șoferi pe care nu-i cunosc și care suferă annual (dacă nu ei, restul familiilor pe care le lasă în urmă), din cauza bizonilor care depășesc la fel de ilegal ca stimabilul din acest video.

Poliția Română a decis că e destul o mustrare pentru stimabil. Nu doresc răul la nimeni, tocmai de aceea cred că ar trebui luate alte măsuri, ca alții să nu pățeasca acest „rău” de care zic”, susține bărbatul.

Acesta amintește de altă situație din trafic, în urma căreia nu a mai putut fi evitat impactul. Vezi AICI.

