Connect with us

Eveniment

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic

Publicat

acum O oră

Imagini cu o depășire periculoasă pe un drum din Alba au fost mediatizate de un cititor Alba24. Acesta a surprins o situație ce putea să se transforme într-un accident rutier cu urmări grave.

Se observă un autoturism Audi aflat în depășire pe segment cu linie continuă. În momentul în care încearcă să treacă și de a doua mașină ce circula pe același sens, din partea opusă se apropie alt autoturism. Șoferul acestuia frânează puternic și trage mult spre dreapta. Astfel este evitat impactul ce putea avea urmări grave.

Incidentul a fost surprins în imagini în 2 noiembrie, la ora 17.11, pe DN74, la ieșirea din Tăuți spre Ampoița.

YouTube video

Cititorul Alba24 spune că a făcut sesizare la poliție în acest caz, în 3 noiembrie.

”M-am pus în locul șoferului care venea din sensul opus și care a trebuit sa evite stimabilului care a depășit ilegal. Șofer care putea avea un copil în mașină sau putea fi singur și putea suferi, nevinovat fiind la momentul respectiv.

M-am pus cumva și în locul altor șoferi pe care nu-i cunosc și care suferă annual (dacă nu ei, restul familiilor pe care le lasă în urmă), din cauza bizonilor care depășesc la fel de ilegal ca stimabilul din acest video.

Poliția Română a decis că e destul o mustrare pentru stimabil. Nu doresc răul la nimeni, tocmai de aceea cred că ar trebui luate alte măsuri, ca alții să nu pățeasca acest „rău” de care zic”, susține bărbatul.

Acesta amintește de altă situație din trafic, în urma căreia nu a mai putut fi evitat impactul. Vezi AICI.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Gica

    joi, 20.11.2025 at 13:31

    pune carnetu jos din oficiu nataraule !!!

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 13 minute

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Administrațieacum 33 de minute

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
Evenimentacum 41 de minute

Comunicat Adrian Bara: Reparăm o nedreptate față de moți. Inițiativă pentru continuarea acordării reducerilor la taxe și impozite
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum O oră

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 33 de minute

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
romexpo, târg de turism
Administrațieacum 2 zile

Județul Alba, prezent la Târgul de Turism al României: Lansarea platformei oficiale de promovare a turismului în județ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Kronospan a finalizat achiziția fabricii Ziegler din Sebeș, aflată în insolvență. Ce se întâmplă cu locurile de muncă
CREDIT cont bancar bcr
Actualitateacum 2 ore

Ce alegi: credit de nevoi personale sau cont bancar online? (P)
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 41 de minute

Comunicat Adrian Bara: Reparăm o nedreptate față de moți. Inițiativă pentru continuarea acordării reducerilor la taxe și impozite
Evenimentacum 5 ore

Comunicat PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente. Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

Cu cine va juca România barajul pentru Cupa Mondială 2026: Patru adversare puternice așteaptă tragerea la sorți
Evenimentacum o zi

FOTO: Judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia, evoluție bună la Grand Prix-ul de la Zagreb
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 6 ore

Festivalul Național ”Serbările Unirii” 2025 la Alba Iulia. Concerte, spectacol folcloric, conferință cu Constantin Necula. Program
Evenimentacum o zi

PROGRAM Ziua Națională a României, 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militară. Concerte: Voltaj, Damian Brothers. Foc de artificii
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 23 de ore

Copiile de acte vor putea fi declarate conforme cu originalul prin semnătură electronică. Lege adoptată de Parlament
Actualitateacum 3 zile

România cheltuiește anual o sumă infimă pentru cercetare, raportată la PIB. Date INS
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 17 ore

O activitate zilnică de zece minute ar putea reduce riscul de demență. Ce spun experții
Ce să îi punem copilului de mâncare la școală
Evenimentacum 2 zile

Ce trebuie să mâncăm pentru a asigura echilibrul intestinal. Alimentele recomandate și sfatul medicului nutriționist
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 13 minute

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Educațieacum 4 ore

Criza de profesori de științe în școli: unele ore sunt ținute de pensionari sau studenți. Ce soluții propune ministrul Educației
Mai mult din Educatie