Administrație

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările

acum O oră

Proiectul pentru modernizarea sediului Școlii Gimnaziale din Micești a fost aprobat de Consiliul Local. Lucrările vor fi finanțate prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, iar din bugetul local vor fi suportate cheltuieli neeligibile și conexe.

Prin proiect se reabilitează și modernizează școala generală din Micești cu scopul revitalizării acesteia. Se urmărește creșterea eficienței energetice și reducerea costurilor cu încălzirea. După aprobarea proiectului în Consiliul Local, urmează elaborarea caietului de sarcini și licitația pentru lucrări. Acestea vor începe, cel mai probabil, anul viitor, după finalizarea etapelor menționate.

Pe lângă lucrările de renovare și modernizare, vor fi construite 5 noi săli de clasă, un laborator de informatică și alte spații auxiliare.

Proiectul mai prevede dotarea și echiparea sălilor de clasă cu mobilier și echipamente informatice, achiziționarea unui autobuz și a două microbuze electrice pentru transportul sustenabil al elevilor, stații rapide de încărcare pentru acestea dar și pentru biciclete electrice.

Prin program, sunt eligibile investiții specifice în limita a maxim 15% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea  performanțelor energetice a/ ale clădirii/ clădirilor prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului  de energie sau la reducerea cu cel puțin 30% a gazelor cu efect de seră.

Bugetul total al proiectului „Demolare Corp 2 și modernizare Școala gimnazială Micești Municipiul Alba Iulia” este 23.616.277,40 lei (4.406.515,17 CHF),  din care: contribuția elvețiană este de 20.073.835,79 lei, respectiv 85%, iar cofinanțarea Municipiului Alba Iulia este de 3.542.441,61 lei, respectiv 15%.

Proiectul se derulează până în 1 august 2029, conform contractului de finanțare semnat în 23 octombrie 2025.

Modernizarea școlii din Micești

Principalele obiective urmărite:

  • Creșterea capacității structurii educaționale din cadrul Școlii Generale Micești de la 142 elevi în anul 2024 la 214 în anul 2029 prin Demolarea corpului C2 și extindere și modernizare Școală generală Micești.
  • Îmbunătățirea performanțelor energetice, scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie, respectiv reducerea cu cel puțin 30% a gazelor cu efect de seră începând cu anul 2029 la nivelul spațiilor existente destinate procesului de învățare aferente Școlii Generale Micești, comparativ cu anul de referință 2024, prin implementarea unei soluții de eficientizare energetică utilizând inclusiv surse regenerabile de energie.
  • Abordarea diversității elevilor, îmbunătățirea accesului la educație de calitate și incluzivă pentru toți, inclusiv pentru grupurile dezavantajate prin asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru elevii înscriși la Școala generală Micești prin asigurarea unui cadru optim funcțional și tehnic corespunzător pentru desfășurarea activității de învățământ pentru Școala Generală Micești, prin suplimentarea spațiului cu realizarea a 5 săli de clasă noi, a unui laborator de informatică și a spațiilor auxiliare necesare funcționării, modernizarea corpului existent (C1) în care se desfășoară momentan activitatea didactică și demolarea corpului C2, imobil impropriu pentru desfășurarea activității de învățământ.

Investiții complementare

Printre investițiile complementare se numără:

  • Pompe de căldură suplimentare sală de sport
  • Panouri fotovoltaice suplimentare sală de sport
  • Acumulatori
  • Stații de încărcare mașini de peste 180 kw – care să permită inclusiv alimentarea unui autobuz electric
  • Post de transformare
  • Autobuz electric
  • Stații de încărcare biciclete electrice
